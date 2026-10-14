River apenas empató con Sarmiento y sigue afuera de los playoffs, pero sufrió por el VAR

La foto de Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón , en un encuentro que marcó el puntapié inicial para armar un frente opositor a la cúpula de la AFA perturbó a Claudio Tapia y compañía. Y la primera respuesta llegó a través -cuándo no- de los arbitrajes. En una jugada muy polémica, Sebastián Zunino le anuló un gol a River por una supuesta mano de Fausto Vera , sin haber una imagen clara que lo determine en el encuentro que el equipo de Núñez igualó 1 a 1 con Sarmiento en Junín , en el que hubo serios incidentes en la previa con represión policial incluida hacia los hinchas de River en los accesos visitantes al estadio Eva Perón.

A los 14 minutos del segundo tiempo, Ángel Correa envió un centro pasado para Fausto Vera, que entró sólo al área y le costó bajar la pelota, por lo que tuvo que estirar la pierna derecha pero finalmente la controló y ubicó a Gonzalo Montiel que apareció como “9” para cabecear y marcar lo que era el empate.

Sin embargo, mientras los jugadores de River festejaban, el VAR, en el que se encontraban José Carreras y Javier Uziga , empezó a chequear la jugada y lo llamaron a Zunino para que la revisara ya que era una acción de interpretación. El árbitro principal se tomó su tiempo (entre el inicio del chequeo y la decisión pasaron 6 minutos) y determinó que la pelota había tocado en la mano de Vera, la cual según su óptica estaba en posición antinatural.

¿Puede considerarse un movimiento de esa manera cuando el jugador levanta su pierna también? ¿Sacó ventaja Vera aún si el balón le rozó levemente en el puño? No pareció. En tanto, la mano de inmediatez ahora se cobra solo para el jugador que hace el gol.

A pesar del fallo adverso, River no se quedó y logró sobreponerse a las circunstancias para conseguir finalmente el empate a través de Montiel , que volvió a anotar y esta vez se lo convalidaron. El lateral derecho campeón del mundo se filtró al área rival, recibió un gran pase de Almada y definió entre las piernas de Ayala. Lo gritó con todo.

River le encontró la vuelta al partido en el tramo final y pudo haberlo ganado, después de los ingresos de Pereyra y Ortega, que entraron bien. Los cambios funcionaron pero el equipo de Núñez no pudo desnivelar. Ayala le sacó un remate a Pereyra , que después se perdió el gol con una definición sutil. Cuando iba ganando Sarmiento, el arquero le sacó un par de remates bravos a Correa.

El Verde de Junín ganaba desde los 15 minutos del primer tiempo por el gol de Contrera , quien le ganó la espalda a Martínez Quarta luego de un centro de Marabel. La jugada se inició en un lateral y hubo un pase fallido atrás de Galván, mientras que Acuña no estaba bien ubicado.

Ese gol exhibió los problemas que River viene teniendo habitualmente. Es un equipo frágil, que carece de solidez defensiva. Y los rivales no tienen que hacer demasiado para vulnerarlo. Antes del tanto, también desde un lateral Sarmiento pudo haber convertido pero el remate de Suárez dio en el palo.

El equipo de Sava pudo sostenerse y valoró la igualdad ya que está haciendo una gran campaña. River, como se dijo, mejoró con los cambios pero no le alcanzó para dar vuelta el partido (algo que no 23 meses) y con el empate sigue afuera de los playoffs.

La jugada polémica, entonces, terminó siendo decisiva.

Redactor de la sección Deportes

Fuente: Clarín