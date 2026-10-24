Retiraron 15 puestos de venta de frutas sobre la Ruta 2 por irregularidades sanitarias

ZONALES

El operativo se realizó entre los kilómetros 93,5 y 139, en ambos sentidos de circulación. Decomisaron 360 cajones, frutas, sombrillas, carteles y otros elementos. También detectaron indicios de posibles colorantes en algunos productos.





Un operativo conjunto de seguridad vial e inspectores de Chascomús y Lezama terminó con el retiro de 15 puestos de venta ambulante instalados sobre la Ruta Provincial 2, tras detectarse presuntas irregularidades en la conservación y manipulación de frutas.





Los controles se llevaron adelante entre los kilómetros 93,5 y 139, en ambos sentidos de circulación, luego de tareas de relevamiento que habían advertido posibles incumplimientos en las condiciones higiénico-sanitarias de los productos comercializados.





Según se informó, parte de la mercadería permanecía a la intemperie y oculta entre pastizales, expuesta a la tierra, los insectos, los animales y otros factores que podrían provocar contaminación. Además, los agentes observaron indicios compatibles con la aplicación de sustancias colorantes sobre algunas frutas, una situación que deberá ser evaluada por las autoridades competentes.





Durante las actuaciones también se estableció que el abastecimiento de frutillas a distintos puestos estaría coordinado por una misma persona. De acuerdo con los antecedentes del caso, esa persona ya habría sido notificada sobre la prohibición de desarrollar la actividad en ese sector y había recibido un plazo para retirar las instalaciones, aunque la venta habría continuado.





Como resultado del procedimiento, se labraron infracciones por incumplimiento de la normativa municipal y se decomisaron 360 cajones, frutas, 13 sombrillas, 17 banderines, 30 carteles y otros elementos utilizados para la comercialización.





La intervención se enmarcó en acciones conjuntas destinadas a controlar la venta no autorizada sobre la ruta, prevenir posibles riesgos para la salud pública y evitar instalaciones comerciales en sectores de circulación vehicular.





Las presuntas irregularidades sanitarias señaladas durante el operativo no implican, por sí solas, que se haya confirmado mediante análisis la contaminación de los productos.