Rescataron a dos obreros que quedaron colgados de un séptimo piso

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Dos obreros de 32 y 34 años fueron rescatados este sábado luego de que se desprendiera uno de los extremos del andamio colgante en el que trabajaban, dejándolos suspendidos a la altura del séptimo piso de un edificio de la ciudad de Formosa.

El episodio ocurrió alrededor de las 10 en las Torres Costanera, ubicadas sobre la calle Salta, cerca de Costanera, en el barrio San Martín. Los trabajadores realizaban tareas de reparación en las paredes exteriores del edificio cuando, por motivos que se investigan, la plataforma quedó sostenida de un solo lado.

Ante la emergencia, integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de la Policía de Formosa desplegaron un operativo para ponerlos a salvo.

El rescate desde el piso 14

Dos rescatistas, un hombre y una mujer, descendieron con sogas desde el piso 14 hasta el lugar donde se encontraban los operarios. La maniobra requirió extrema precaución debido a la inestabilidad del andamio.

Los especialistas lograron asegurar a ambos trabajadores y completar el rescate sin que ninguno cayera al vacío.

Cómo están los trabajadores

Tras el operativo, los obreros fueron asistidos por personal del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC).

Según informó la Policía, uno de ellos presentaba una lesión en el tobillo derecho, mientras que el otro no tenía heridas. Luego de ser evaluados en el lugar, los profesionales determinaron que no era necesario trasladarlos a un centro de salud.

En el procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera y personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las tareas correspondientes para documentar lo sucedido.