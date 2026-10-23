“Quiero formar una familia”: Candela Arizaga volvió a pedir que levanten la perimetral contra Facundo Moyano

Candela Arizaga se presentó este jueves ante la Justicia y volvió a pedir que se revea la restricción de acercamiento que pesa sobre su pareja Facundo Moyano , en la causa en la que el dirigente está imputado por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, una trabajadora social y una psicóloga del Ministerio Público Fiscal porteño entrevistaron a Arizaga para relevar su situación actual. El informe, al que accedió Infobae , dejó asentado que la joven ratificó su intención de continuar la relación , aunque las profesionales identificaron “indicadores de culpabilización y naturalización de ciertas dinámicas vinculares”.

La entrevista se realizó mientras la Justicia analiza si corresponde mantener, modificar o levantar las medidas de protección. Moyano debía comparecer ese mismo día, pero justificó su ausencia por un cuadro febril; su declaración fue reprogramada para el lunes 26 de octubre.

De acuerdo con el informe, Candela Arizaga volvió a manifestar que no recuerda con precisión lo ocurrido el día de los hechos investigados y afirmó que, desde el inicio, sostuvo que no sufrió violencia.

Sobre las medidas cautelares adoptadas, la joven indicó ante las profesionales que comprende que las impusieron para resguardarla, en especial porque no recordaba lo sucedido al comienzo de la investigación. Sin embargo, consideró que el tiempo transcurrido y las medidas probatorias dispuestas justifican una revisión.

“ Quiero que se levanten y seguir con mi vida. Quiero continuar con mi relación de una manera normal ”, afirmó Arizaga durante la entrevista, según consta en el documento.

También se refirió al viaje que realizó junto al exdiputado al exterior, pese a la vigencia de la restricción, y aseguró que no hubo malos tratos ni episodios de violencia durante esa estadía. Arizaga dijo que sentía que atravesaban una “ luna de miel ” y que desea continuar la relación en el país, cerca de sus vínculos y afectos.

El reporte de las profesionales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires dejó asentado que Arizaga dijo no consumir sustancias psicoactivas desde el día de los hechos y que retomó el contacto cotidiano con amistades y familiares, con especial acompañamiento de su padre. Además, planteó su voluntad de sostener un tratamiento de salud mental.

En ese marco, la joven describió el impacto que le dejaron los últimos meses: “ Tengo 23 años, pero con todo lo que pasó, siento que tengo 10 años más ”. También habló de sus planes personales y manifestó que quiere “formar una familia” en los próximos años, para lo cual pretende construir un vínculo acorde a ese proyecto.

Durante el encuentro, la joven expresó preocupación por la exposición mediática del caso y negó que Moyano la haya amenazado, condicionado o compensado económicamente para modificar su postura . También manifestó que algunas declaraciones públicas de su pareja le resultaron incómodas, aunque consideró que fueron emitidas en un contexto de estrés.

No obstante, las profesionales consignaron que se infirieron “indicios de culpabilización”, naturalización de dinámicas vinculares y justificación de conductas del imputado . El documento aclara que, a criterio del equipo, esos rasgos no condicionarían su relato ni su voluntad en el proceso judicial.

Ahora la fiscalía deberá definir si mantiene, modifica o deja sin efecto las medidas de restricción, una decisión que no depende exclusivamente del pedido de Arizaga.

Fuente: Infobae