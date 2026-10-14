Quién era Jorge “Locomotora” Castro, el excampeón mundial de boxeo que murió a los 59 años

La noticia de la muerte de Jorge “Locomotora” Castro sacudió al mundo del boxeo nacional. El deportista, excampeón de mundial, falleció este miércoles por la madrugada por causas que aún se desconocen tras sufrir una descompensación en el bingo de la localidad bonaerense de Morón .

El boxeador de 59 años alcanzó la cima del boxeo internacional durante la década de 1990, tras haberse consagrado campeón argentino de peso mediano en 1989 y haber obtenido el campeonato sudamericano en 1990. Años más tarde, en 1994, le ganó al estadounidense Reggie Johnson en la ciudad de San Miguel de Tucumán y se quedó con el cinturón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) .

El exboxeador se encontraba en el interior de la sala de juegos ubicada sobre la calle San Martín, en el sector de las máquinas , cuando sufrió una descompensación por la que las autoridades del lugar alertaron al servicio de emergencias del 911. Según detallaron, padecía diabetes , por lo que intentarán determinar si la muerte tuvo que ver con su enfermedad.

La causa por averiguación de causales de muerte quedó bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón, confirmaron las fuentes consultadas por este diario.

Ya convertido en uno de los grandes referentes del boxeo argentino, uno de sus combates más destacados tuvo lugar el 10 de diciembre de 1994, cuando se enfrentó con el estadounidense John David Jackson en la ciudad mexicana de Monterrey. El argentino estaba en desventaja, pero logró conectar un gancho de izquierda que derribó a su rival y lo llevó a dar vuelta el resultado para quedarse con la victoria .

Castro tenía 15 hijos , de los cuales nacieron sus 12 nietos . “Ahora estoy en casa, vivo para mi trabajo, mi gimnasio, y me siento y estoy bien. Llegué a tener 170 pibes entrenando. Me gusta enseñar, subir al ring, todos quieren hacer guantes con el ‘Roña’. Ya no soy el mismo, pero llegué a ser campeón del mundo, no es poco”, contó en una entrevista con LA NACION en 2022.

En el último tiempo, Castro tuvo participaciones en diferentes programas de TV, como Gran Hermano y MasterChef Celebrity .

El boxeador también era apodado “ El Roña ”. “Roña salió por ‘ buscar roña’ , porque vivía peleándome en la calle. Y ‘Locomotora’ porque siempre iba para adelante , siempre al frente y nunca retrocedía. Y ‘Negro’ porque soy un negro sucio ”, explicó en la misma entrevista.

Nacido en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia en 1967, su trayectoria no sólo estuvo marcada por su extensa carrera deportiva. Desde hace años que sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense y en donde ayudaba a las personas con menos recursos. El año pasado había contado que a los cuatro comedores que ya tenía en Lomas de Zamora , y los otros diez que abastecía con mercadería , iba a sumar uno nuevo en Morón .

Su rol solidario se inició en los primeros meses de 2020, con la llegada del aislamiento por Covid-19. A esto le sumó actividades en distintas cárceles del país: brindaba clases teóricas y prácticas de boxeo con su programa “Guantes por la vida” .

“Les inculco que el boxeo es un estilo de vida, una disciplina que enseña a ser responsable con los horarios, levantarse temprano, tener una alimentación y un espíritu sano entre otras muchas cosas. Todo eso puede aportar este deporte también en las cárceles. Muchos muchachos han pasado por allí y gracias al boxeo y su disciplina pudieron cambiar sus vidas. Participé en 24 exhibiciones de box gratuitas y 30 eventos solidarios y me dio mucha satisfacción ”, enumeró.

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Fuente: La Nación