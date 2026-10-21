Qué es la “ameba come cerebros”: dónde está el peligroso parásito que mató a un nene de 10 años en Catamarca

La muerte de un nene de 10 años en Fiambalá, Catamarca , encendió la alarma sobre un microorganismo muy poco frecuente, pero muy peligroso: la Naegleria fowleri , conocida como “ameba come cerebros” .

El Ministerio de Salud de esa provincia informó que el ANLIS-Malbrán confirmó con una prueba de PCR que el chico murió en el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” por una meningoencefalitis amebiana primaria (también llamada MAP) causada por la Naegleria fowleri .

También señaló que tomaron muestras de superficies y agua de lugares donde estuvo el nene, para tratar de reconstruir dónde pudo haber estado expuesto a este agente en los 12 días previos al inicio de los síntomas. Y como medida preventiva, hasta que se avance en esta investigación epidemiológica, la Municipalidad de Fiambalá cerró el Complejo Termal de esa ciudad , donde las termas son naturales y están integradas al paisaje .

No obstante, la provincia enfatizó que no hubo otros reportes y que se trataría de un caso aislado , aunque no se brindaron más detalles sobre el chico fallecido ni en qué situación se podría haber contagiado.

Si bien no hay confirmación oficial, por lo que pudo reconstruir Clarín este sería el segundo caso de la "ameba come cerebros” que se reporta en la Argentina . El primer caso de una MAP causada por este microorganismo ocurrió en 2017, cuando murió un nene de ocho años .

Según describe en un artículo sobre estas amebas de vida libre en Argentina Sixto Raúl Costamagna, ex presidente de la Asociación Parasitológica Argentina, el chico que murió en 2017 se había estado bañando y sumergiendo bruscamente en la Laguna Mar Chiquita , cercana a la localidad de Vedia. Las muestras de agua que se tomaron allí confirmaron que había presencia de Naegleria fowleri . En la actualidad, hay carteles en el lugar que advierten sobre la peligrosidad de bañarse en ese sector.

“La patogenicidad de N. fowleri se debe a la destrucción de los tejidos que provoca para alimentarse (de allí el nombre vulgar con el que se la conoce: ‘ameba come cerebros’), liberando moléculas citolíticas, incluyendo hidrolasas ácidas, fosfolipasas, neuraminidasas y enzimas que provocan la destrucción de las células cerebrales del hospedador y del nervio ”, describe con palabras específicas el experto.

La N. fowleri ingresa al organismo por las fosas nasales ; no hay riesgo si se bebe agua contaminada con este agente ni tampoco hay contacto persona a persona.

“La ameba es un parásito --explica a Clarín Francisco Dadic, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología--. La amebiasis no es frecuente, pero sí estos casos son muy llamativos cuando ocurre porque son muy agresivos ”.

Justamente por lo llamativo de la noticia, el médico busca traer tranquilidad . Y resalta que desde el punto de vista clínico estos casos no son comunes y que, además, el parásito suele “elegir” a un huésped vulnerable , con factores de inmunosupresión previos, problemas de salud o de nutrición. No quiere decir que alguien con las defensas normales no puede contraerla, pero ocurre algo similar a la meningitis bacteriana.

Otro punto importante es dónde crecen estos microorganismos : en agua estancada, sin movimiento, y con altas temperaturas. “Prolifera en aguas dulces y cálidas, con temperatura ambiente mayor a 30°C y las cepas patógenas pueden crecer entre los 40 y 46”, vuelve a precisar Costamagna en su paper .

“Al igual que muchos microorganismos, se encuentra en agua sin circulación ”, suma Dadic, y acá hace una distinción: en las piletas o en las termas no naturales, el agua se controla con cloro, sustancia que “elimina el 99,9% de los microorganismos”. Allí, entonces, no hay riesgos potenciales de contagio de este parásito.

Pero, advierte el especialista, si las personas se van a sumergir en aguas de un río o un arroyo con poca circulación de agua, o en otra superficie de agua estancada como puede ser una pileta termal natural, es muy importante no meter la cabeza para minimizar el riesgo de inhalar agua .

“Lo más probable es que no pase un contagio de este tipo porque son casos muy aislados, pero hay otros microorganismos más comunes . Por ejemplo, la leptospirosis. Si bien la principal vía de contacto es por la orina o la materia fecal de los animales, estos pueden orinar en un arroyo estancado”, plantea.

La hipótesis de los animales es una que, extraoficialmente, se está contemplando en el caso de Fiamalá. Según explicó al diario catamarqueño El Ancasti Juan Barros, doctor en Biología y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, la ameba Naegleria fowleri podría haber llegado a esa provincia a través de aves migratorias que tuvieron contacto con el agua termal o con otros lugares con condiciones naturales muy parecidas a las de Fiambalá.

Para prevenir posibles infecciones , los Centros Nacionales para el Control de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos sugieren taparse la nariz o usar pinzas si se va a saltar o bucear en agua dulce; siempre mantener la cabeza fuera del agua en las termas; y usar agua destilada o hervida para limpiarse los senos nasales.

Respecto de los síntomas de la meningoencefalitis amebiana primaria , enumeran que pueden incluir dolor de cabeza, vómitos, náuseas y fiebre, y alertan que la enfermedad evoluciona muy rápido, con rigidez en el cuello, confusión, falta de atención, pérdida de equilibrio y alucinaciones. Y admiten que si bien los contagios son muy raros, la mortalidad es muy alta : "Generalmente causa el coma y la muerte después de cinco días".

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín