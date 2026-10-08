Prohíben en Provincia el uso de celulares en escuelas secundarias, pero hay polémica porque se retrasa la aplicación

La Legislatura bonaerense sancionó una ley que restringe el uso de los celulares en escuelas secundarias públicas y privadas. La normativa prevé la prohibición de los teléfonos o dispositivos con pantallas tecnológicas en las aulas “durante el proceso de enseñanza”. Aunque habilita permisos para casos específicos definidos por las autoridades, los docentes o si forman parte de los planes de estudio.

La propuesta fue votada en la última sesión del Senado provincial y ya había sido debatida en Diputados. Es uno de los tópicos que genera debate entre los educadores y controversias en la sociedad. Pero además en este caso la aplicación de esta limitación de los aparatos telefónicos entre estudiantes tiene otro escollo: el gobierno de Axel Kicillof está en contra de las prohibiciones y no reglamenta las leyes que van en esa dirección.

Un caso: en diciembre pasado, el parlamento provincial estableció una regulación parecida para el sistema primario. Todavía no se aplica en los centros de enseñanza . Eso le generó un cortocircuito dentro de su propio espacio político.

Hace 10 días , el senador provincial Emmanuel González Santalla (UxP, del sector de La Cámpora) le exigió públicamente al gobernador y a la responsable del área de Educación, Flavia Terigi, que pongan en práctica la norma aprobada por unanimidad hace 10 meses.

Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá dos reglamentaciones para redactar. La que impactaría sobre el sistema escolar primario e inicial (jardines) que alcanza a 2,1 millones de alumnos inscriptos en más de 10.400 establecimientos . Y otro para los del nivel medio, donde están matriculados 1,4 millones de adolescentes en 4.040 centros de enseñanza .

“Tiene que ver con cuidar la salud física y emocional, y en el proceso de aprendizaje y la educación de nuestros pibes y pibas en la provincia”, le reclamó al gobernador y a la ministra, el autor de la propuesta que el año pasado se votó. “Sobre todo se lo digo a la ministra”, dijo en tono imperativo en un video que subió a sus redes sociales. La controversia se puede leer como un párrafo de la dura disputa entre Kicillof y el sector interno que responde a La Cámpora.

La nueva regulación que votaron los senadores corresponde a una iniciativa presentada por Martín Rozas, diputado de Unión y Libertad (ex libertarios). Amplía al nivel secundario la medida que ya se aplica en el primer nivel del sistema. Para eso, toma como referencia la Ley N°15.534 que regula el uso de estos dispositivos en las escuelas primarias bonaerenses.

El texto aprobado incorpora además el concepto de “uso responsable” de las pantallas, que supone mantener los dispositivos sin utilizar durante la jornada educativa, excepto cuando sean necesarios para una actividad escolar. Debería ser la dirección General de Educación, la que fije un criterio común para todas las escuelas secundarias. Porque ahora se han extendido las restricciones, pero por decisión de cada establecimiento.

Aplica al sector público y a la enseñanza particular. El secretario Ejecutivo de AIEPA (la asociación de privados de Argentina), Martín Zriita, dijo a Clarín que “sostenemos que los colegios deben tener autonomía para decidir si prohíbe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico . Pero con respaldo legal y herramientas concretas para hacer cumplir sus decisiones. Una prohibición sin consecuencias claras ante su incumplimiento termina debilitando la autoridad institucional”, dijo el dirigente que representa a casi 3.000 institutos en Buenos Aires y 5.000 en todo el país .

“La autoridad de aplicación deberá elaborar las instrucciones , protocolos específicos, recomendaciones y toda otra medida que considere pertinente dirigida al efectivo cumplimiento del objeto de la presente Ley”, dice la iniciativa que se votó esta semana.

Todavía falta la publicación en el Boletín Oficial. Y luego una reglamentación que debería estar a cargo de Terigi. Pero, desde la dirección de Escuelas el criterio es distinto. “No vemos que la prohibición sea el camino” dijeron cuando se debatía lo de las primarias.

“Resulta que ahora los docentes tienen que enfrentar a los alumnos para regularlos y después a los padres, porque no hay una determinación clara desde las autoridades” se quejó el senador camporista.

La nueva discusión sobre celulares en las aulas se conoce casi al mismo tiempo que en una escuela de Lomas de Zamora hubo un escándalo por presunta difusión de imágenes de alumnas modificadas con IA . El escándalo ocurrió en el Colegio Modelo de Lomas. Padres y grupos de alumnos realizaron una protesta enfrente del establecimiento después de denunciar el episodio. Aseguran que algunos estudiantes habían utilizado fotos de sus compañeras para alimentar una IA y crear imágenes de desnudos, que luego revendían en sitios de adultos.

La limitación de los smartphones y las pantallas comienza a extenderse en las jurisdicciones argentinas. La CABA prohíbe el uso de teléfonos celulares en las aulas de nivel secundario durante los momentos de enseñanza (aunque se permiten en los recreos).

Catamarca, Salta, Neuquén, Tucumán y La Pampa tienen normativas específicas (como la Ley 3.520 en Neuquén o la Ley 8.474 en Salta) que limitan o prohíben el uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar según el nivel. Y Formosa (con ley provincial), Mendoza (Ley 9.611) y Misiones regulan, restringen o condicionan su uso a proyectos institucionales o pedagógicos específicos.

Fuente: Clarín