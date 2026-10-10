Preocupa a los pacientes con Parkinson la interrupción de la producción de un remedio clave: cuándo se normaliza

Los pacientes con Parkinson atraviesan en Argentina días de incertidumbre a raíz de un problema con una medicación que deben utilizar para controlar esta enfermedad crónica. Surgió a partir de que el principal proveedor del mercado, de manera sorpresiva, dejó de producir la droga en el país por unos meses. Ahora el Gobierno busca cómo cubrir la demanda , mediante los competidores minoritarios y otras posibles estrategias, pero los reclamos continúan y hay una convocatoria a una jornada de protesta en diferentes provincias para el 14 de octubre .

Según fuentes de la industria, el problema empezó semanas después de que el laboratorio Pfizer, que abastece casi al 70 por ciento del mercado, dejara de producir la levodopa en el país. Según un comunicado, la situación se mantendría así hasta marzo de 2027, aunque el Gobierno viene manteniendo reuniones tanto para tratar de acelerar esos tiempos como para buscar otras alternativas. Según trascendió, habría una búsqueda de que la situación se pueda restablecer en diciembre próximo, pero eso aún no está claro.

Mientras tanto, uno de los laboratorios locales que hasta ahora proveía el 20 por ciento de la demanda está incrementando su producción para tratar de cubrir los eventuales faltantes. Se trata de Bagó, que fabrica un medicamento bioequivalente y según las fuentes consultadas tendría previsto producir en los próximos dos o tres meses la cantidad de unidades que hasta ahora producía para todo un año.

Desde la Red Argentina de Parkinson dicen que “el Parkinson no puede esperar . La interrupción de levodopa / carbidopa puede provocar un serio deterioro de la movilidad y, en determinadas circunstancias, complicaciones más duras. Por eso resulta insuficiente informar que existe otra marca disponible: el Estado debe garantizar que ningún paciente quede sin tratamiento ”.

Se estima que en el país hay más de 90 mil pacientes con Parkinson. Se trata de un trastorno neurodegenerativo progresivo del sistema nervioso central que afecta el control de los movimientos y empeora con el tiempo. La levodopa es el medicamento más eficaz para tratar los síntomas motores de la enfermedad. Al entrar al cerebro, se convierte en dopamina , la sustancia química natural cuya escasez provoca temblores, rigidez y lentitud de movimientos

Desde Pfizer no informaron cuál fue el inconveniente concreto que les llevó a interrumpir la producción de un medicamento tan sensible. Se especuló con que podría ser un problema de falta de la materia prima con la que la droga se produce en Argentina. Sin embargo, el laboratorio nacional no tuvo déficits en ese sentido para importar el principio activo. En ambos casos son biosimilares, ya que el medicamento original, de Merk, no está disponible en el país.

Un comunicado de Bagó dice que el laboratorio “está trabajando en conjunto con la autoridad sanitaria (ANMAT) para acompañar la creciente demanda ” del producto. Y para tratar de llevar alguna tranquilidad a partir de las dudas de los pacientes, agrega: “Esta demanda imprevista surge de la discontinuidad temporal del medicamento con los mismos principios activos comercializados por otra empresa”.

En las últimas horas la controversia giró en torno a una reunión en la que el Ministerio de Salud les habría dicho a pacientes y sus familiares que Pfizer finalmente normalizaría su producción en diciembre de este año. Desde el laboratorio, según pudo confirmar Clarín , hasta el momento mantienen oficialmente la fecha de marzo de 2027.

Según pudo saber Clarín a través de fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la situación actual en todo el territorio nacional es dispar . Mientras en algunas provincias las droguerías estarían entregando la medicación en las farmacias sin demasiados inconvenientes, en otras surgen faltantes.

Otra de las alternativas que estarían barajando las autoridades es permitir la importación de presentaciones de la misma droga de otros laboratorios, que hoy están disponibles en el exterior. Este medio intentó hablar con el Ministerio de Salud para obtener mayores precisiones, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín