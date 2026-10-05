Poner una cáscara de naranja con arroz en el patio o jardín: para qué sirve y por qué es importante para tus plantas

Para mantener a las plantas bien cuidadas , existen diversos trucos y métodos caseros que pueden usarse para combatir plagas. Uno de ellos consiste en poner cáscaras de naranja con arroz en el patio o jardín , que permite ahuyentar los insectos que puedan dañar tu espacio.

La idea es aprovechar los restos de la naranja como una especie de fuente de alimento y refugio para las hormigas , especialmente durante los días de lluvia. De esta manera, se busca que permanezcan concentradas en ese lugar y no circulen por las plantas.

El objetivo principal de este truco es crear un punto alternativo para las hormigas negras . La parte interna de la cáscara conserva restos de pulpa y jugo que pueden resultar atractivos para estos insectos.

Además, cuando llueve, la cáscara puede funcionar como un pequeño espacio de resguardo. Al quedar parcialmente cubierta, las hormigas pueden esconderse debajo de ella y aprovechar los restos de comida que quedaron en su interior .

El arroz se incorpora como parte del truco y queda mezclado con los restos de la naranja. La intención es generar un pequeño punto de alimentación alejado de las plantas que se quieren proteger.

El truco es sencillo y requiere elementos que podés tener a mano en la cocina . El paso a paso es fácil:

Cuando las hormigas encuentran una fuente de alimento disponible, suelen concentrar su actividad alrededor de ese lugar. Por eso, la cáscara puede utilizarse como una alternativa para desviar parte de su recorrido habitual .

Este truco suele ser más efectivo antes o después de una lluvia , ya que el agua puede alterar el recorrido habitual de las hormigas y hacer que busquen lugares secos donde refugiarse.

En ese contexto, la cáscara puede funcionar como un pequeño espacio cubierto , mientras que los restos de naranja quedan disponibles como alimento.

Sin embargo, como queda expuesta a la humedad, suele descomponerse rápidamente . Lo recomendable es revisarla cada pocos días y reemplazarla cuando esté demasiado húmeda

Fuente: TN