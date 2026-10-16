Policías se hicieron pasar por albañiles y jardineros para detener a dos acusados de vender drogas en Wilde

Dos hombres fueron detenidos en Wilde , partido bonaerense de Avellaneda , acusados de vender drogas en el complejo habitacional Las Torres. Para atraparlos, los policías montaron un operativo encubierto en el que se hicieron pasar por albañiles y jardineros .

La investigación empezó a partir de las denuncias de los vecinos , que advirtieron sobre presuntos movimientos vinculados con la venta de drogas en el barrio. Así, los investigadores encabezaron tareas de vigilancia para reunir pruebas e identificar a los presuntos responsables.

El procedimiento tuvo lugar en el complejo habitacional, donde los agentes utilizaron los disfraces para camuflarse entre las personas que circulaban por el lugar. La estrategia les permitió avanzar con la investigación y concretar las detenciones.

Durante los procedimientos, los agentes secuestraron cerca de 88 gramos de cocaína , cinco teléfonos celulares, balanzas de precisión y $111.050 en efectivo. Fuentes de la investigación indicaron que la droga incautada fue valuada en aproximadamente $2,5 millones .

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación, que busca determinar si los sospechosos estaban vinculados con la presunta comercialización de estupefacientes.

Los dos hombres quedaron detenidos y a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades de cada uno y determinar si hay otras personas involucradas .

Fuente: TN