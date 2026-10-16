Detuvieron al padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo: lo acusan de robar un comercio

El padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo presa en Brasil acusada de racismo , fue detenido este viernes por un presunto hurto a un comercio en la ciudad santiagueña de Las Termas de Río Hondo.

Según pudo saber TN , Mariano Páez se encuentra alojado en una comisaría de la capital provincial.

El hombre es un empresario del transporte santiagueño y ya había estado detenido por una denuncia de violencia de género que fue presentada por su expareja, Estefanía Budán . La mujer lo había acusado en ese momento de agresión y amenazas.

A principios de este año, Páez ya había quedado en el centro del escándalo luego de que se diera a conocer un video en el cual se lo captó realizando un provocador gesto .

La secuencia ocurrió en un bar de Santiago del Estero, donde se pudo ver que el padre de la abogada realizó movimientos ofensivos imitando los sonidos de un mono . En ese momento, la escena reavivó la polémica al replicar la conducta que motivó la causa judicial contra su hija.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN