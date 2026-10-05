Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas en España para el 29 de noviembre

MADRID.- Nunca pensó Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años , que su lucha por evitar el desalojo de su casa en el barrio de El Retiro pudiera provocar la disolución del gobierno de España. Pedro Sánchez anunció esta mañana que habrá elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre , una decisión tomada después de que el Congreso derogara el último viernes los decretos del gobierno socialista para afrontar la crisis habitacional que atraviesa el país.

Desde las escalinatas del edificio de la Moncloa , reservado para los anuncios de gran calado institucional, Sánchez oficializó la convocatoria electoral y, ya en modo proselitista, aprovechó para destacar los logros de su gestión, atacar al Partido Popular (PP) y enfrentarse a líderes internacionales como Donald Trump y J avier Milei , antes de pedir el voto para el socialismo.

“Se asoma el mundo a una época muy compleja, de transformación, de cambios sociales y tecnológicos con la inteligencia artificial. Los españoles tendrán que decidir qué papel queremos jugar en ella. Si queréis sumar a esa ola ultraderechista que involuciona donde gobierna o si deseáis que España siga siendo un baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando”, lanzó el presidente del Gobierno español en una breve intervención de diez minutos.

“Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría o, en cambio, preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es recortar los derechos y las libertades para beneficiar a los de siempre”, insistió Sánchez. “Confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario que crece ante los desafíos y no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en estar en el lado correcto de la historia. Vamos a dejarnos la piel para ilusionar y para volver a ganar”, sostuvo el mandatario.

Sánchez llegó al gobierno en 2018, después de aprobar una moción de censura para disolver el gobierno liderado por Mariano Rajoy. Desde ese momento, el líder del PSOE enfrentó dos elecciones. Será su tercera candidatura como máximo referente del socialismo español.

No se trata de una decisión a las apuradas. Tras el rechazo del Congreso al “decreto Maricarmen”, el presidente español se tomó el fin de semana para hacer una ronda de consultas con su equipo y sus aliados.La decisión se aclaró con el análisis de los distintos escenarios y tras el paso de las horas, finalmente, anoche se la comunicó al rey Felipe VI.

Desde el socialismo están convencidos de que, ante un escenario electoral que tiene al Partido Popular (PP) como máximo favorito, esta es la mejor coyuntura posible. La crisis de la vivienda que desató un acampe en la Puerta del Sol podría ser el elemento que lleva esperando Sánchez para movilizar al electorado progresista a las urnas. Están convencidos de que, más allá del posicionamiento ideológico, hay una mayoría de los españoles que está a favor de la intervención del Estado en el mercado inmobiliario.

Sin embargo, las últimas encuestas favorecen a la derecha con una diferencia difícil de remontar. Un sondeo publicado este lunes por el diario El Mundo indica que el PP sería el partido más votado, pero Alberto Núñez Feijóo no alcanzaría la mayoría, sino que necesitaría los votos de Vox , la ultraderecha, para formar gobierno. No sería la primera vez que estos partidos comparten el Ejecutivo, aunque la alianza no tuvo buenas experiencias en otras comunidades autónomas.

Como ya ha sucedido en estos últimos años en otros países de Europa, Vox ha sido el partido con mayor crecimiento en las últimas elecciones municipales españolas. La encuesta publicada por El Mundo la ubica como tercera fuerza electoral (detrás del PSOE) con aproximadamente el 18% de los votos.

A sabiendas de esta tendencia, que incluso se ratificó este domingo con el triunfo en Brasil de Flavio Bolsonaro , Sánchez le dedicó esta mañana unas palabras a la ultraderecha. “Confío en mis compatriotas porque sé que son un pueblo valiente y solidario que crece ante los desafíos y que no tiene reparo en ser los únicos o los primeros en moverse para estar en el lado correcto de la historia. Vamos a dejarnos la piel para ilusionar y para volver a ganar”.

El socialismo quedaría lejos de formar gobierno porque su intención de voto ha caído desde los reiterados casos de corrupción que involucraron a Sánchez y su entorno, coinciden las encuestas. La izquierda, un aliado habitual del PSOE, también perdió terreno en los sondeos y todavía no tiene candidato. Pero desde el socialismo confían en que estas semanas de campaña de polarización con la ultraderecha por la crisis de la vivienda y la ausencia de un líder de izquierda sean clave para recuperarse en las urnas.

Lejos de los formalismos, Sánchez aprovechó su mensaje para posicionarse frente a la derecha internacional, un lugar donde se siente a gusto. Primero se refirió al presidente de Estados Unidos cuando dijo que España se negó a “sacrificar el Estado de Bienestar en el altar del 5%”, en referencia a su negativa a subir el presupuesto en Defensa, como había pedido Trump a la Unión Europea. Desde ese momento, la relación entre los líderes quedó quebrada definitivamente

Después llegó el turno de Milei. “Duplicamos nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra. Hemos convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad”, dijo, en referencia a la decisión de Argentina de dejar de financiar organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

La reacción del PP fue inmediata: “Por fin”, escribieron en su cuenta oficial apenas se conoció el adelanto electoral. Núñez Feijóo, presidente del partido opositor, dijo: “Por fin votaremos y, por fin, España podrá elegir el país que quiere ser. No son unas elecciones más. Esto no va sencillamente de que el PP le gane al PSOE. No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa, de que la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado”, aseguró.

Después del anuncio oficial, Sánchez tomará mañana la iniciativa con una iniciativa polémica: convocó a un consejo de ministros para aprobar nuevamente las medidas sobre vivienda, el paquete que fue rechazado la semana pasada en el Congreso. La convocatoria anticipada a elecciones implica la disolución de las Cortes Generales (las cámaras de Diputados y de Senadores) desde mañana hasta que se elija a una nueva mayoría parlamentaria. Al dejar de funcionar el Congreso, el nuevo decreto debería ser aprobado por un órgano legislativo de emergencia que se llama Diputación Permanente, donde el PSOE y sus aliados cuentan con mayoría.Eso le permitiría dejar las medidas en funcionamiento hasta que se elija la próxima legislatura, aunque todavía no está claro si el gobierno socialista elegirá las medidas más conservadoras o las más ambiciosas que estaban contenidas en los decretos.

Mientras tanto, la noticia del adelanto electoral hundió en la incertidumbre a los cientos de jóvenes que permanecían esta mañana en el acampe de Puerta del Sol, en reclamo por medidas como el congelamiento de precios de alquileres y la suspensión de los desalojos como el de Maricarmen Abascal. “Reclamábamos medidas de vivienda, algo mucho más concreto. Ahora tenemos miedo de lo que pueda pasar”, dijo uno de los manifestantes en declaraciones radiales. Sin imaginarlo, muchos de ellos serán la cara de la próxima campaña electoral.

Fuente: La Nación