PASÓ EN CNM RADIO: Marcos Jovanovic aclaró que “No hay absolutamente nada definido” sobre una eventual candidatura suya a intendente

MADARIAGA

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de General Madariaga y uno de los principales referentes políticos del espacio que acompaña al intendente Esteban Santoro, Marcos Jovanovic, habló en CNM Radio 93.3, en el programa Informe Central, luego de que su nombre comenzara a mencionarse con mayor fuerza como un eventual candidato a intendente del oficialismo para las elecciones de 2027. Su respuesta fue clara: no descartó una candidatura, pero aseguró que por el momento no existe ninguna definición y que todavía pueden darse distintos escenarios políticos.





La declaración se produjo pocos días después de las expresiones del secretario de Coordinación municipal, Enrique “Quique” De Mare, quien también en diálogo con Informe Central había señalado que trabaja junto al equipo de Santoro para garantizar la continuidad del proyecto y había mencionado específicamente a Jovanovic. “Yo en mi caso estoy trabajando porque quiero y queremos que esté Marcos… en la continuidad”, había expresado De Mare, al tiempo que ante la consulta sobre una eventual candidatura había respondido: “Podría ser uno de los candidatos”. Jovanovic retomó ahora esas declaraciones y puso el foco en que se trata de una posibilidad y no de una candidatura resuelta.





“Todavía falta muchísimo tiempo, no hay ninguna candidatura definida por el oficialismo”, sostuvo Jovanovic al comienzo de la entrevista. En ese sentido, explicó que el espacio político ha mantenido históricamente una postura de esperar los plazos electorales antes de realizar lanzamientos. “Nosotros con esto, con el tema de candidaturas, nos hemos manejado siempre muy bien y dentro de los plazos que establece la legislación o el llamado a elecciones, los plazos para presentar lista. Nunca hemos hecho lanzamientos prematuros”, afirmó.





El dirigente radical remarcó además que ni siquiera está definido cuándo se realizarán las elecciones del año próximo y que existen cuestiones legislativas y electorales que todavía podrían modificar el escenario. “Imaginate que no sabemos ni cuándo van a ser las elecciones, mucho menos que ya haya candidatos definidos”, señaló. Sin embargo, lejos de negar la posibilidad, admitió expresamente que su nombre puede formar parte de una futura definición: “El año que viene puede haber un montón de escenarios. Uno de esos escenarios podría llegar a ser que yo termine siendo candidato, pero no es el único escenario”.





Jovanovic incluso planteó una alternativa concreta en la que él podría no ser candidato a intendente. “Supongamos este escenario: se modifica la ley, los intendentes pueden ser reelectos y a mí me dice Esteban: ‘quiero ir por un período más’ y yo voy a ser su jefe de campaña, como lo fui toda la vida”, explicó. Y volvió a remarcar que las declaraciones de De Mare deben entenderse dentro de ese marco: “Yo claramente lo escuché aquí decir que está trabajando, o sea, porque es una posibilidad, pero de ahí a que sea algo definido todavía falta, hay mucha distancia”.





Consultado específicamente sobre si existen posibilidades de que sea candidato, Jovanovic fue categórico en no cerrar esa puerta. “¿Hay posibilidades? Hay posibilidades, pero eso no quiere decir que ya esté definido ni mucho menos”, afirmó. De esta manera, su respuesta dejó planteada una diferencia entre la posibilidad política de una eventual candidatura y una decisión formal del espacio, que según sostuvo todavía no existe.





El vínculo con el PRO y el armado de 2027





Durante la entrevista también fue consultado por la relación entre el radicalismo y el PRO en General Madariaga, un vínculo que se remonta al armado político iniciado en 2013. Jovanovic destacó que actualmente existen funcionarios vinculados al PRO dentro del Ejecutivo municipal y mencionó a Emiliano San Martín. “Seguimos teniendo mucho vínculo con todos los miembros del PRO”, aseguró.





En ese recorrido mencionó además a dirigentes que formaron parte del espacio y que actualmente ya no ocupan cargos, como Male Pinedo, María Carmen Torres Carbonell y Gustavo Muzni. “La verdad que hemos hecho desde el 2013 un gran trabajo en conjunto y es el día de hoy que por ahí algunos funcionarios han dejado de serlo por distintos motivos, pero siguen siendo muy cercanos”, explicó.





El presidente del HCD también se refirió a la renovación generacional dentro del espacio y destacó la presencia de dirigentes jóvenes que ya ocupan responsabilidades institucionales. Entre ellos mencionó a Ximena Laturraga, Agustina Estanga, María Nadal, Gaspar Blanco y Florencia Nicoden. “Son claramente la renovación y ya están en funciones”, sostuvo.





Jovanovic también recordó que lleva alrededor de 13 años acompañando políticamente a Santoro. Ante la consulta sobre las conversaciones familiares que pudo haber generado la aparición de su nombre como eventual candidato, explicó que la charla fundamental se produjo cuando comenzó el proyecto político en 2013. “La charla la tuve 12 años atrás cuando emprendimos este camino con la gestión de Esteban Santoro”, relató.





“Me parece una locura anticipar una candidatura”





Ante la observación de los periodistas de que su eventual candidatura no sorprendería por el acompañamiento que ha tenido durante años a Santoro y por su rol como uno de los armadores políticos del espacio, Jovanovic volvió a insistir en que no corresponde dar por definida una candidatura con tanta anticipación.





“Puede ser una posibilidad, yo no te estoy diciendo que no hay ninguna posibilidad, pero me parece una locura anticipar una candidatura un año antes u ocho meses antes”, sostuvo. En esa misma línea, planteó que también podría ser otro dirigente quien finalmente ocupe ese lugar: “Puede ser algún otro correligionario, algún otro amigo que también puede seguramente ocupar”.





El dirigente consideró que todavía deben definirse cuestiones centrales del próximo proceso electoral. “No sabemos hoy en día cuándo van a ser las elecciones, bajo qué modalidad van a ser las elecciones, si va a dar paso o no va a dar paso, hay un montón de situaciones que están en veremos. Imaginate las candidaturas, mucho más”, expresó.





PASO: “Tiene sentido cuando hay distintas variantes”





Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el eventual funcionamiento de las PASO y su utilidad para definir candidaturas dentro de los espacios políticos. Jovanovic explicó que, desde su perspectiva, las primarias tienen sentido cuando existe una competencia concreta entre distintas alternativas.





“Las PASO se instauraron en algún momento donde había una competencia concreta dentro de los espacios, dentro de los frentes electorales”, señaló. Según explicó, en las últimas elecciones esa competencia no siempre estuvo presente y, cuando existe un único candidato dentro de cada frente, considera que el mecanismo pierde parte de su sentido.





“Claramente, si se habla de democratizar y se puede tener la posibilidad de que el vecino o el ciudadano en general pueda elegir entre diversas posibilidades, sirven”, afirmó. Pero agregó que si existe un solo candidato por cada espacio, “es elegir dos veces o ir a una elección dos veces para no elegir absolutamente nada en las PASO”.





Para Jovanovic, en cambio, “sí tiene sentido cuando hay distintas variantes o posibilidades” y el elector puede optar entre diferentes candidatos dentro de un mismo frente.





Al cierre de la entrevista, el propio Jovanovic volvió a poner en palabras el escenario que considera abierto para 2027: “Un escenario puede ser con Marcos Jovanovic como candidato a intendente, puede haber otro escenario que Marcos Jovanovic sea, por ejemplo, el jefe de campaña de Esteban Santoro y el candidato sea Esteban Santoro”.





Y volvió a insistir: “De ninguna manera ocho meses antes puede darse por asegurado una candidatura que falta un montón por delante”.





De esta manera, Jovanovic no desmintió la posibilidad de ser candidato a intendente en 2027, pero tampoco confirmó una postulación. Su definición, por ahora, es que la candidatura está entre los escenarios posibles, mientras que la decisión del oficialismo todavía no está tomada.