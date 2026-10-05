“No me pegues más, por favor”: el desgarrador video de una mujer atacada a golpes por su pareja en Tapalqué

Una mujer denunció haber sido víctima de violencia de género por parte de su pareja en la localidad bonaerense de Tapalqué . A través de sus redes sociales, difundió un video en el que ella misma documenta las agresiones que sufrió.

Las imágenes son desgarradoras y se ve cómo el hombre comenzó a agredir verbalmente y a golpear a la víctima en la cara , mientras bloqueaba los contactos que la mujer había agregado a sus plataformas. “No me pegues más”, le gritaba ella desesperadamente.

Según contó la víctima a TN , conoció a Rodrigo Carrica hace cuatro años. Tuvieron una relación con idas y vueltas, donde la violencia siempre estuvo presente , pero ella no podía dimensionarlo. “En un momento, entré en un círculo vicioso y enfermizo” , admitió a TN .

“No encontraba herramientas ni entraba en conocimiento de lo que estaba sucediendo. Me cegué totalmente hasta dejar de ser yo”, expresó. Todo cambió a principios de octubre, cuando finalmente se decidió denunciar su caso.

Según se ve en el video que publicó en Facebook, Carrica comenzó a darle golpes de puño en la cabeza , le sacó el celular y lo empezó a revisar. “Ya lo voy a eliminar. Fijate, fijate cómo lo elimino y lo bloqueo”, dice el hombre.

Inmediatamente se escucha un golpe y a la mujer suplicar: “Ay, no me pegues, por favor”. “Sí, hija de puta. Ves que estás haciendo cosas también. Es lo que te merecés” , le responde él. “No puedo más, no me pegue más”, le volvió a pedir ella.

Producto de la golpiza, la mujer quedó con heridas en la cara, y con moretones en los ojos, los brazos y la espalda.

Según contó a TN , si bien es la primera vez que lo denuncia penalmente, estas actitudes eran frecuentes en la pareja. Incluso, antes había llegado a amenazarla a través de mensajes, a controlar sus amistades y a cuestionar las fotos que subía a sus redes sociales .

La investigación está a cargo del fiscal Marcelo Fernández , titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Azul . “Estoy a la espera de que pida la detención, reuniendo todas las pruebas necesarias”, adelantó.

También contó que desde el Ministerio de Seguridad le brindaron un botón antipánico y dispusieron una restricción perimetral. Aun así, tiene miedo de salir a la calle y volver al trabajo . Al cierre de esta nota, el agresor sigue en libertad.

“No sé dónde está él, seguro resguardado con su familia. Yo no sé si salir a la calle porque, aunque tenga el botón, hasta que lo activo y llega la policía, puede pasar cualquier cosa ”, sostuvo.

La mujer tiene un hijo de cinco años, que está siendo acompañado tanto por la Secretaría de Niñez como por el jardín de infantes a donde asiste. “Él es chico y mucho no entiende, pero fue testigo y presenció los casos de violencia” , aseguró.

En ese sentido, para resguardar tanto a su hijo como a ella misma, pidió: “ No quiero que se me revictimice. Necesito que se encarguen de difundir el video, pero solo para que lo puedan detener y que la causa no quede en la nada”.

Mientras el hombre sigue en libertad, la organización Madres que Rompen el Silencio difundió un comunicado en el que repudió la agresión y reclamó una intervención urgente de la Justicia .

De acuerdo con la asociación, pese a la existencia de material audiovisual que documentaría los golpes, todavía no habría respuestas judiciales acordes con la gravedad del caso .

“Los tiempos de la Justicia no están respondiendo a la urgencia que el caso requiere”, señalaron desde la organización. En ese sentido, advirtieron que las demoras institucionales pueden profundizar el peligro para quienes denuncian situaciones de violencia de género.

Fuente: TN