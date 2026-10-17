“No estaba de joda”: Amalia Granata mostró un seno en plena sesión legislativa para justificar su ausencia por una punción mamaria

Amalia Granata fue protagonista este jueves de un sorpresivo momento en una sesión legislativa de Santa Fe: mostró su seno izquierdo en plena sesión para justificar su ausencia legislativa por una punción mamaria.

"No estaba de joda", salió al cruce la diputada provincial, quien respondió a las críticas y mostró las marcas de la intervención a la que se sometió .

Así, Granata que no suele tener medias tintas, contó que atravesó momentos de incertidumbre, hasta recibir el diagnóstico a un estudio al que debió someterse. Y explicó que esa intervención médica la obligó a faltar a la sesión legislativa anterior.

“No quiero ser autorreferencial, pero hoy me va a tocar ser autorreferencial. Sobre todo para aclarar, porque soy una persona muy transparente, que no esconde nada, y no quiero que haya malas interpretaciones” , arrancó la legisladora cuando le tocó su turno para exponer.

En su alocución, la diputada por el partido "Somos Vida" explicó que la preocupación por su estado de salud tuvo sus inicios en los controles ginecológicos anuales: una mamografía, que no tuvo los resultados esperados .

Tras ello, la exmodelo tuvo que someterse a distintos estudios y finalmente debió someterse a una punción para analizar el tejido. " La mamografía salió mal - admitió Granata - y el médico me mandó a hacer una ampliada. La ampliada volvió a salir mal, había carcinomas, y el médico me llamó de urgencia para que me haga una punción en la mama izquierda” , contó sin vueltas.

“Para que vean que no miento, señora presidenta, le voy a mostrar que acá tengo las heridas de la punción, porque me hicieron varias punciones, me sacaron mucho material para ver”, explicó Granata mostrando parte del seno izquierdo.

El tratamiento médico coincidió con la última sesión de la Cámara baja, a la que Granata no asistió por indicación médica .

Las críticas llovieron para la legisladora, porque el día del faltazo, pasó a saludar a una amiga que cumplía años. “Estaba recién punzada. Fui a darle un beso a mi amiga que cumplía años con la mama vendada, con la punción recién hecha. No iba a ir, pero fui, sobre todo porque necesitaba distraer mi cabeza”, contó Granata.

Allí, la funcionaria apuntó contra quienes la acusaron de faltar a sus obligaciones y cuestionó a “algunos medios cizañeros o bancados por la pauta”.

“Nunca falto a la sesión y las veces que falto generalmente es por un tema de salud, de enfermedad o chequeo médico. En este caso fue lo que pasó”, afirmó ante el resto de sus colegas.

Tras esgrimir su defensa, Granata cerró su intervención con los resultados de los estudios realizados, e indicó que las lesiones son "benignas". “Quiero decir además que el resultado llegó… Y las lesiones son benignas. Un alivio, gracias a Dios. Van a tenerme para rato”, culminó.

Fuente: Clarín