Boca se levantó del golpe ante Vasco da Gama, volvió a la cima de la tabla anual con un gol de “Champions League” y ahora va por todo

El Boca del Vasco Arruabarrena se sacó rápido la tierra del cuerpo después de la derrota del martes y casi sin esfuerzo volvió al triunfo en casa para acomodarse en la cima de la tabla anual, uno de los cuatro títulos por los que pelea. Porque la temporada sigue intacta, ya que tiene chances de coronarse en todos los frentes. En la Bombonera se impuso por 2-1 ante un débil Talleres y enderezó el barco después de la tormenta. Lo hizo porque el equipo recuperó la forma después del golpe que significó la lesión de Leandro Paredes y volvió a hacer valer su jerarquía individual.

Boca tiene un jugador desequilibrante y letal en Flores . Un "distinto", como Menotti calificaba a los cracks. Y el pibe de Béccar, que hace ruido en las redes sociales (un día porque se hizo un tatuaje enorme en el pecho, otro porque aparece en su club de barrio ayudando en una olla popular, otro porque aparece con su novia o porque tira paredes con Lionel Messi), cuando tomó la decisión, le dio el triunfo a Boca. Bailó sobre la pelota en el inicio del segundo tiempo, se metió en el área y definió al segundo palo. Un gol de Champions League.

El martes, ante Vasco da Gama , a Flores le pesó el partido. Se le escurría la pelota de entre los pies y no podía imponer su gambeta. Se fastidió rápido y los brasileños le doblaron la marca. La vida del chico de 19 años, que hasta hace pocos meses jugaba en la Reserva de Mariano Herrón -debutó en Primera ante Sarmiento por la Copa Argentina, el 16 de julio-, es una montaña rusa de emociones y, donde cualquiera podría marearse y vomitar, Flores disfruta del viaje . Le costó contra el Vasco, es cierto, pero tiene personalidad y fue la figura contra Talleres . En Río de Janeiro tiene la chance de deslumbrar al mundo en el Maracaná.

Por eso, el Vasco Arruabarrena lo sacó cuando el partido no estaba definido y le dio minutos a Rodrigo Bacidalupe, otro proyecto del club. Para cuidarlo, aunque a Flores nunca le falta la "energía", como declaró después de jugar con Boca y la Selección en la misma semana.

Pero Flores no juega solo . Boca se apoya en otros dos pilares fundamentales, como son Milton Delgado y Lautaro Blanco . El volante fue la rueda de auxilio de siempre, pero esta vez para darle una mano a Rodrigo Battaglia , que volvió a ser titular después de 10 meses y, aunque por momentos se mostró fuera de timing -le dio demasiado espacio a Matías Galarza , que abrió el marcador con un derechazo al ángulo a los 10 minutos-, cumplió con un buen partido. El lateral izquierdo defiende bien y ataca mejor: una recuperación rápida en campo rival, con asistencia para Miguel Merentiel , emparejó el partido a los 17 minutos.

Después, el gol de Flores y la cabeza en la Copa Sudamericana. Boca debe lidiar con la fatiga de las piernas de sus futbolistas y también con la mental. Le jugó en contra en la ida ante Vasco da Gama, pero el triunfo sobre Talleres, que lo deja en lo más alto de la tabla anual y encamina su clasificación a la Copa Libertadores 2027 y a los playoffs del Torneo Clausura, lo revitalizó.

Son tantas las emociones que recorren los pasillos de la Bombonera por estos días que los hinchas casi se olvidan de cantar contra River , el próximo rival de local, el 1° de noviembre. En el medio estarán las visitas al Maracaná y a Independiente . El 2-1 sobre los cordobeses aporta calma, fundamental para encarar lo que viene. Mientras, prenden velas por la recuperación de Paredes.

Fuente: Clarín