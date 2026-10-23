Murió una enfermera en su luna de miel en Portugal tras sufrir una reacción alérgica al comer calamar

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Amanda Marinho Nascimento, una enfermera brasileña de 29 años, murió en Portugal después de sufrir una reacción alérgica tras comer un trozo de calamar rebozado durante su luna de miel. La joven sabía que era alérgica a los camarones, pero desconocía que podía reaccionar también a otros productos del mar.

El episodio ocurrió en un restaurante de mariscos de la ciudad de Leiria. Amanda llevaba apenas 11 días casada con Tiago Nascimento, con quien estaba en pareja desde hacía diez años.

Según relató su marido al medio brasileño Metrópoles, el alimento parecía pescado rebozado. Después de comer un trozo, Amanda sintió una molestia en la garganta que desapareció tras beber agua.

Sin embargo, unas dos horas después, mientras la pareja salía de una librería, comenzó a presentar manchas e hinchazón en la piel, además de dificultades para respirar.

Una ambulancia llegó al lugar y el personal médico le brindó las primeras atenciones. Debido a que el centro asistencial no contaba con el equipamiento necesario para tratar su cuadro, fue trasladada al Hospital Universitario de Coímbra. Pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Dificultades para trasladar el cuerpo a Brasil

Tras la muerte, su marido debió afrontar las dificultades económicas para trasladar el cuerpo a Brasil. Según explicó, el seguro de viaje contratado por la pareja contemplaba un sistema de reembolso, por lo que debía adelantar los gastos, estimados en 38.000 reales.

Familiares y amigos organizaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario y lograron alcanzar el objetivo. En ese momento, se estimaba que el cuerpo llegaría a Brasil en aproximadamente siete días.

Amanda y Tiago vivían en Ceilândia, en el Distrito Federal de Brasil. Se habían casado el 10 de octubre y tenían previsto regresar a su país el viernes 23.

«Es muy difícil perderla justo cuando íbamos a comenzar una nueva historia, ahora como marido y mujer», expresó Tiago.

Trabajaba como enfermera de terapia intensiva

Desde mayo de 2025, Amanda trabajaba en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mantevida Taguatinga, en el Distrito Federal.

La institución expresó sus condolencias y destacó el compromiso y la humanidad de la profesional en el cuidado de los pacientes y sus familiares.

El Consejo Regional de Enfermería del Distrito Federal también manifestó su pesar por la muerte y envió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo.