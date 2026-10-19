Murió un futbolista de 38 años tras descompensarse en pleno partido en Vedia: intentaron reanimarlo

Un futbolista de 38 años murió este domingo tras sufrir una descompensación durante una jornada de fútbol amateur en Vedia , provincia de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Ignacio Roca, jugador de Ancalú Sporting Club, de San Gregorio, Santa Fe. El hombre recibió maniobras de reanimación y fue trasladado al Hospital Municipal de Vedia, pero no lograron salvarle la vida.

El episodio ocurrió en el Parque Green de Vedia , donde se disputaban los cuartos de final del torneo oficial de la Liga Central Deportiva , en la categoría Senior .

Roca integraba el plantel de Ancalú Sporting Club, que se enfrentaba al Club Deportivo Sarmiento de Vedia cuando se produjo la emergencia médica.

Según informó el medio local El Vediense , Roca sufrió una descompensación repentina luego del encuentro. Las personas presentes intentaron asistirlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El jugador fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Vedia. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el futbolista murió . Hasta el momento, no se informó oficialmente qué provocó la descompensación.

Ignacio Roca tenía 38 años y jugaba en Ancalú Sporting Club, una institución de San Gregorio, localidad de la provincia de Santa Fe.

El futbolista integraba el equipo de la categoría Senior y había viajado a Vedia para disputar los cuartos de final de la Liga Central Deportiva.

La noticia de su muerte causó conmoción en el fútbol regional, especialmente entre sus compañeros y allegados al club santafesino.

A través de sus redes sociales, Ancalú Sporting Club publicó un mensaje de despedida y acompañamiento a la familia del jugador.

La jornada deportiva quedó marcada por el fallecimiento de Roca, mientras todavía se desconocen las causas médicas que provocaron su muerte.

Tras conocerse la muerte de Ignacio “Nacho” Roca, Ancalú Sporting Club publicó un comunicado en sus redes sociales para despedir al futbolista de 38 años y acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

“Hasta siempre, Nacho”, comienza el mensaje difundido por la institución santafesina. “Con profundo dolor y el corazón triste, hoy nos toca despedir a Nacho Roca”, expresaron.

En el comunicado, el club también dedicó unas palabras a los familiares del jugador: “En este momento tan difícil, abrazamos con todo nuestro cariño a su esposa, a su hijo, a su madre y a su hermana”.

“Sabemos que no hay palabras que alivien una ausencia tan grande. Les acercamos nuestro abrazo sincero y nuestro más sentido pésame”, agregaron.

La despedida concluyó con un mensaje de acompañamiento: “Que el amor compartido sea refugio y compañía en estos días de dolor”.

Fuente: TN