Murió al caer de un viaducto durante una pelea de tránsito: Tenía un hijo de 6 años

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Una discusión de tránsito terminó en tragedia en Nova Iguaçu, en la región metropolitana de Río de Janeiro, Brasil. Brenda Machado Carreiro, de 24 años, murió tras caer de un viaducto mientras viajaba como acompañante en una moto conducida por su padrastro, de 45 años. La joven era madre de un niño de apenas 6 años.

Según el relato de sus familiares, el episodio ocurrió en el Viaducto dos Imigrantes, sobre la calle Doutor Barros Júnior, luego de una discusión entre el padrastro de Brenda y el conductor de un Honda HR-V.

De acuerdo con esa versión, el hombre que conducía la moto le habría recriminado al automovilista su manera de manejar. El intercambio derivó en una pelea y, durante el enfrentamiento, el conductor del auto habría dirigido su vehículo contra la motocicleta, provocando la caída de ambos desde el viaducto.

Brenda sufrió heridas graves y murió en el lugar. Su padrastro tuvo lesiones leves, recibió asistencia de los bomberos y rechazó ser trasladado a un hospital.

Siempre según los familiares, el conductor del automóvil huyó sin asistir a las víctimas. Hasta el momento, su identidad no fue informada.

Su hijo de 6 años quedó sin su madre

La muerte de Brenda causó conmoción entre sus familiares y allegados. La joven tenía 24 años, se dedicaba a vender ropa por internet y administraba una tienda virtual.

Su fallecimiento dejó a su hijo de 6 años sin su madre. La familia atraviesa ahora el dolor de la pérdida y la difícil situación de acompañar al pequeño tras la tragedia.

El cuerpo de la joven fue sepultado el martes 20 de octubre en Nova Iguaçu, en una ceremonia a la que asistieron familiares y amigos.

La Policía busca imágenes para esclarecer lo ocurrido

La Policía Civil investiga las circunstancias de la muerte y busca imágenes de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

Los investigadores también intentan identificar al conductor del Honda HR-V señalado por los familiares.

La hipótesis de que el automovilista haya provocado intencionalmente la caída de la motocicleta todavía no fue confirmada por la Policía. La versión de los allegados será contrastada con las pruebas que se incorporen a la investigación