Milei insultó a Luis Novaresio tras el triunfo de Bolsonaro contra Lula en la primera vuelta de Brasil: le dijo “Mierdanecio”, “sorete” y “mierda humana”

Eufórico por el triunfo de Flavio Bolsonaro ante Lula en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, que él mismo predijo según posteo en sus redes y dijo en la reunión de Gabinete ante sus ministros, el presidente Javier Milei volvió a lanzar ataques contra el periodismo este lunes, en particular contra la figura de Luis Novaresio, conductor de A24, al que llamó "mierda humana" y bautizó con el mote de "Mierdanecio".

El enojo de Milei contra Novaresio se disparó por un comentario que hizo el conductor en la pantalla de América. Rubén Rabanal, columnista de Política de Buen Día 24, repasaba una frase del Canciller Pablo Quirno celebrando los triunfos de derecha que pintaron de azul la región en los últimos meses con Kast en Chile, De la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú, todos cercanos a Milei.

"Todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones", se leía en una placa del videowall del programa, replicando la reacción del canciller libertario al resultado favorable a Bolsonaro en la primera vuelta presidencial, en la que triunfó con el 47,03% contra 45,16% de Lula.

Fue entonces cuando Novaresio intervino. "¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo?", se pregunta. "Diga lo que quiera", concede el panelista. "¿Tanto le piden Dr. Quirno? ¿Tanta obsecuencia le piden Dr. Quirno?", lanzó el conductor. A los que Rabanal agrega: "Independientemente que el dato es cierto".

"Pero daleeee, es Canciller. Es el Canciller que le guste o no le guste tiene que tener relaciones con los países no con las personas. Yo siempre cuento el mismo cuento: tuve una enorme profesora de Derecho Internacional Público que decía 'los países no tiene amigo o enemigos, hay países con intereses comunes y sin intereses comunes. Un diplomático, el jefe de los diplomáticos, que lo diga Patricia Bullrich ponele...", insistió.

Su comentario generó una réplica del Canciller. "No soy Doctor. No se peleen con los datos. Abrazo", respondió en X, replicando un mensaje de usuario @GordoVlad que posteó el recorte de video e insultó al periodista.

Y tras esa réplica lacónica de Quirno, llegó un fuerte mensaje de Milei. "ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO!", lanzó en mayúsculas. "PD: avisen al imbécil que su propio columnista validó las afirmaciones de @pabloquirno", agregó.

ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO! PD: avisen al imbécil que su propio columnista validó las afirmaciones de @pabloquirno https://t.co/C3tYXrjad4

Luego, el mandatario posteó un video de su viaje a Brasil cuando se abrazó con Flavio Bolsonaro y le dijo que iba a ganar las elecciones. "PARECE QUE LA HABÍA VISTO...", dijo. Y enseguida volvió a publicar insultos contra Novaresio.

"Este posteo no le gustará a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO y toda la basura zurdo-progre local... CIAO! PD: no desconozco que el SORETE es con S pero necio es con C", escribió, citando un extenso mensaje en el que le adjudica a Milei haber abierto el camino para que otros presidentes de derecha ganen en la región.

PARECE QUE LA HABÍA VISTO... https://t.co/Ec2ZvCqeBS

Este posteo no le gustará a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO y toda la basura zurdo-progre local... CIAO! PD: no desconozco que el SORETE es con S pero necio es con C. https://t.co/lvuHjbd1oZ

El tema no quedó ahí. "Pensar que las MIERDAS HUMANAS con micrófonos y los analistas zurdos y progres querían instalar que el triunfo de Bolsonaro era malo para Argentina. El odio los tiene ciegos. Se van a seguir peleando con la realidad por exceso de odio, envidia y resentimiento. CIAO!", manifestó, replicando un mensaje en X de Antonio Aracre.

Y acto seguido volvió a embestir contra el conductor de A24 a raíz de un mensaje de Edoardo Bolsonaro, el otro hijo del expresidente Jair Bolsonaro y hermano de Flavio en el que califica a Milei como profeta.

"Seguro que MIERDANECIO y todos los zudoprogres la van a decir ¿tanto le piden Eduardo?..." Su odio, envidia y resentimiento no le permite ver los hechos a LA MIERDA MAL CAGADA... CIAO!", lo cruzó.

Seguro que MIERDANECIO y todos los zudoprogres la van a decie ¿tanto le piden Eduardo?... Su odio, envidia y resentimiento no le permite ver los hechos a LA MIERDA MAL CAGADA... CIAO! https://t.co/Bqx2lmtOj5

Antes de terminar su programa, Novaresio habló de la respuesta de Quirno y lo invitó a sus programas. "Me encantaría invitarlo al DR. Quirno a que venga, yo se que no puede venir el Gabinete", explicó y luego se refirió a los insultos del posteo replicado por el Canciller. Irónico, sostuvo: " Retuitea algo con muchísimo respeto, recontra diplomático, cuando uno retuitea hace propio lo que retuitea ".

Milei salió a rechazar su frase y volvió a llamarlo "mierda humana", un calificativo al que apela cada vez con mayor asiduidad en las últimas semanas.

Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas. CIAO! https://t.co/ot9MR8j3aR

"Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas. CIAO!".

A las críticas en X contra Novaresio se sumó Santiago Caputo, asesor presidencial. "Lo más patetico de Novaresio son la ínfulas de superado mientras comenta como si fuera Doña Rosa", afirmó el consultor de Milei.

Comparar a Doña Rosa con MIERDANECIO es un insulto para la pobre Doña Rosa...

El propio Presidente le contestó el mensaje. "Comparar a Doña Rosa con MIERDANECIO es un insulto para la pobre Doña Rosa...", despotricó Milei. "Verdadero", comentó Caputo.

Fuente: Clarín