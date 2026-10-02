Milei cerró la Argentina Week con un cóctel en un exclusivo salón de la Torre Eiffel

En un exclusivo salón ubicado en el primer piso de la mítica Torre Eiffel , el presidente Javier Milei cerró este viernes la Argentina Week de París con un cóctel rodeado por empresarios, gobernadores y funcionarios. El acto incluyó música, comida y un breve discurso del mandatario, quien aseguró que fueron “ jornadas espectaculares ”.

En su último día en Francia, y luego de haber recibido una distinción del Foro Económico de París , Milei se acercó a la histórica torre situada frente al Río Sena para darle un cierre al evento que inició el miércoles y que, según el Gobierno, contó con los anuncios de inversión en la Argentina por parte de empresas por un monto de US$27.000 millones .

“Quiero agradecer a los participantes y organizadores del Argentina Week París. También quiero agradecer a las autoridades francesas y al presidente [Emmanuel] Macron por la hospitalidad que nos brindaron”, expresó Milei.

El cóctel inició a las 19 hora local (16 de Argentina), duró cerca de tres horas y contó con un bandejeo austero , con comida y vino y jugo de naranja como bebidas. Además, una orquesta lírica -que trabajó ad honorem- llenó de música el ambiente y tocó el himno.

En su llegada, el mandatario fue recibido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y buena parte de su Gabinete, entre ellos, el canciller, Pablo Quirno , y los ministros de Economía y Desregulación y Transformación del Estado, Luis Caputo y Federico Sturzenegger , respectivamente, que estaban esperándolo.

También estuvieron el secretario de Prensa, Fabián Fernández , y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili .

Luego, saludó al resto de los invitados, uno por uno. Entre los gobernadores estuvieron Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy).

Del lado empresario, en tanto, participaron Marcelo Mindlin , CEO de Pampa Energía; Francisco de Narváez , presidente del Grupo de Narvaéz; Federico Ovejero , vocero de Roche; Marisa Brisher , CEO de Biglobal; Diego Sucalesta , presidente de PromArgentina y Martín Rapallini , presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Fueron unas jornadas espectaculares donde pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país. Creemos que Argentina se encuentra frente un cambio de página respecto de sus 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte. Argentina se dirige a paso a firme hacia el futuro”, manifestó Milei .

Y añadió: “No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos. Porque queremos atraer inversiones, potenciar el talento argentino , conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida todos nuestros ciudadanos”, cerró el Presidente, no sin antes lanzar, como es habitual, su arenga “¡Viva la libertad carajo!“.

Tras el evento, la comitiva se marchó y ya emprendió su regreso a Buenos Aires . El arribo a la Aeroestación Militar de Aeroparque está estipulado para este sábado a las 10.

Fuente: La Nación