Mendoza: autorizan al exjuez Walter Bento, condenado por corrupción, a volver a su casa en un country los fines de semana

MENDOZA.- Pese a que lleva menos de un año en prisión, el exjuez federal mendocino Walter Bento , condenado a 18 años por corrupción, ya accedió a un beneficio especial , lo que generó fuerte repercusión en la provincia cuyana. Un magistrado riojano, con actuación en Mendoza, le otorgó un permiso para volver todos los fines de semana a su casa , ubicada en un country, con el fin de cuidar a su hijo discapacitado y a su esposa, que se encuentra convaleciente.

De esta manera, el polémico exfuncionario judicial, sentenciado por cobrar coimas a cambio de beneficios a presos, podrá pasar tres días por semana fuera de prisión .

Actualmente, se encuentra tras las rejas en el complejo penitenciario de la localidad montañosa de Cacheuta . Con la resolución judicial, Bento podrá regresar al hogar familiar, en el country Palmares, ubicado en Godoy Cruz , desde los viernes a la mañana hasta los lunes a la tarde, lo que en los pasillos de tribunales calificaron de “finde XXL” .

La decisión fue tomada por el juez federal de La Rioja Jorge Gamal Abdel Chamia , integrante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, quien hizo lugar a una solicitud de la defensa del mendocino, por lo que Bento ya está habilitado para dejar una vez por semana el Complejo Penitenciario Federal VI , donde cumple la condena. Aunque no se trata del acceso a la prisión domiciliaria , sus letrados destacaron la decisión del juez aunque insistirán con el pedido de ese beneficio para que Bento logre estar todos los días en su hogar.

Por su parte, desde la Fiscalía se espera la presentación de una oposición a la medida para que sea revisada y rechazada por la Justicia, ya que se considera que la familia del exmagistrado cuenta con la prestación necesaria para el cuidado integral del hijo de Bento . Esto es, cuidadoras las 24 horas, kinesiólogo, centro de día y transporte adaptado.

Entre las medidas de seguridad que dispuso Chamia se encuentran los traslados que estarán a cargo del Servicio Penitenciario Federal y los controles aleatorios en el domicilio de Bento, que serán realizados por Gendarmería Nacional . En tanto, se espera la orden para que el exmagistrado porte una tobillera electrónica , aunque es una medida aún bajo análisis.

De acuerdo con los fundamentos de la decisión, el magistrado riojano entendió que hubo cambios en la dinámica familiar a raíz del empeoramiento en el cuadro de recuperación de la esposa de Bento, Marta Boiza , quien había sido intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades por una grave afección en la rodilla, que comenzó luego de un altercado con un periodista.

Actualmente, según la defensa, la mujer se encuentra en silla de ruedas , con un fijador externo, edema y una fístula, por lo que necesita asistencia constante. Esta situación atentaría contra las condiciones necesarias para poder cuidar a Facundo, el hijo del matrimonio que padece discapacidad severa y dependencia funcional .

Bajo este escenario, los abogados de Bento solicitaron a la Justicia que contemplara el inconveniente familiar, asegurando que el exmagistrado es la persona indicada para cumplir esa función en el hogar, entre las que destacan la contención emocional del joven. Los otros dos hijos de la pareja están fuera de la provincia : uno, en Buenos Aires; el otro, en España.

Fue este punto de “vinculación afectiva” en el que el juez Chamia hizo foco para otorgar el beneficio, más allá de lo material y asistencial que necesita Facundo, y que tiene garantizado. De hecho, el magistrado riojano tuvo en cuenta los testimonios que aseguran que el joven muestra mejoras cuando está en contacto con su padre , con quien hasta ahora sólo tenía encuentros esporádicos y restringidos.

A la espera de las presentaciones que se realicen en las próximas jornadas, desde la Justicia dejaron en claro que la decisión es “excepcional, provisoria y revisable”. Después de dos años de debate, en febrero del 2026, Bento fue condenado a 18 años de prisión por graves delitos relacionados a una red de corrupción que operó durante años desde el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.

Las juezas del Tribunal Federal N°2, Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá , fueron las encargadas de declararlo culpable de liderar una asociación ilícita, además de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Hubo corrupción judicial. Bento utilizó su cargo de juez como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos” , sostuvo el tribunal en los fundamentos.

Fuente: La Nación