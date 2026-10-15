Mendoza: acusaron a un policía de violar a una presa dentro de una comisaría

El oficial ayudante Cristian Daniel Moyano Sánchez, integrante de la Policía de Mendoza , fue acusado formalmente por la Justicia de violar a una mujer que estaba detenida en una comisaría.

Según medios mendocinos, el agente fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado tras la denuncia de la víctima, de 42 años, que permanecía arrestada en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional, que investiga si el policía abusó de la mujer mientras cumplía tareas de escribiente. La denunciante, que estaba privada de libertad por causas de estafa, y señaló que fue abusada después de que había pedido ir al baño.

De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, especialistas del Cuerpo Médico Forense realizaron pericias psicológicas y físicas a la víctima y determinaron que hay rastros compatibles con una relación sexual. En ese sentido, la Fiscalía considera que, por el contexto de encierro, la mujer no podía prestar un consentimiento válido para ese acto sexual .

La Fiscalía calificó el expediente como “ abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones”.

Según la denuncia, Moyano Sánchez llevó a la mujer desde la celda 6 hasta el baño de la comisaría. Allí habría ocurrido el abuso. Una hora después, la detenida pidió un teléfono para comunicarse con su abogado y le relató lo sucedido. El letrado presentó la denuncia ante la Fiscalía de Homicidios. La Fiscalía ordenó la detención del uniformado y su traslado a las celdas del Polo Judicial.

También se secuestraron el teléfono del acusado y prendas íntimas de ambos. Los análisis habrían encontrado elementos compatibles con una relación sexual.

La Fiscalía analiza las cámaras de seguridad de la Comisaría Séptima, los libros de detención y las declaraciones de otras mujeres que estaban alojadas en esa dependencia al momento del hecho.

La denunciante estaba detenida desde el 9 de agosto a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos . Tenía antecedentes por estafa genérica, estafa mediante nombre supuesto, calidad simulada y apariencia de simulación, además de otros tres casos de estafa genérica.

El acusado no portaba su arma reglamentaria porque había estado detenido por una causa de violencia de género y se encontraba bajo control psicológico, según indicó el medio.

El Ministerio de Seguridad y Justicia ordenó el apartamiento inmediato del efectivo de la Comisaría Séptima, con un posible pase a situación pasiva.

Fuente: Infobae