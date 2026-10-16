“Maté a mi mujer”: asesinó a su pareja, se llevó a su hijo a otra provincia y se entregó tres días después

Demacrado y con notorios síntomas de cansancio entró a la comisaría, se acercó al escritorio y ante un oficial confesó: “Vengo a entregarme. Maté a mi esposa” . José Martín Burgos (48), le informó a los policías de la seccional Segunda de La Plata, situada en 38 entre 8 y 9, que había ahorcado a su pareja, Gabriela Patricia Martínez . De acuerdo con su relato, el asesinato ocurrió en el lunes feriado 12 de octubre, tres días antes de la confesión.

El asesino ya no salió de la dependencia, porque a las pocas horas las autoridades comprobaron su relato. Ahora está imputado de femicidio y a disposición de la Justicia.

En ese lapso, el homicida dijo que viajó hasta el norte del país , para llevar a su hijo de un año y medio, a la casa de un familiar y regresó para entregarse. Informó que la víctima estaba en su casa del barrio Hipódromo, a diez minutos del centro de la capital bonaerense.

A partir de esa declaración, los efectivos fueron hasta la casa que les indicó, ubicada en calle 39 entre 121 y 122. Era verdad: adentro estaba muerta la mujer de 39 años. Habría permanecido ahí por más de 72 horas.

Para entrar fue necesaria la intervención de Bomberos, que derribaron la puerta. El cuerpo estaba boca arriba, al pie de una escalera de madera, vestido con ropa de dormir. Los primeros reportes oficiales hablan de signos compatibles con asfixia mecánica , es decir ahorcamiento.

La escena se preservó para las pericias. A lo largo de la jornada se sumaron personal de la misma Comisaría Segunda, y también de la Guardia Urbana y de la Policía Científica. Más tarde llegó la morguera para retirar el cuerpo.

Sobre los detalles del episodio que terminó de forma trágica se conoce poco. La única versión es la del autor del crimen . Según su declaración, mató a su pareja el lunes 12 y lo hizo asfixiándola con sus propias manos. Entre los investigadores circula además la hipótesis de que la estranguló en la escalera de la casa, dato que podría confirmarse con las pericias y la autopsia.

Después, siempre según su relato, viajó a Jujuy con el niño de la pareja, de un año y medio, y lo dejó al cuidado de su hermana. La información oficial indica que esa circunstancia fue corroborada telefónicamente antes de que el hombre regresara a La Plata. Volvió y recién allí, el jueves, se entregó.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la pareja se había instalado en esa casa hacía menos de un año. Hasta fines de 2025, vivían en el Sur, donde Burgos trabajaba en una empresa de transporte. Por eso, eran poco conocidos : mucho no se los veía, entraban con el auto a la mañana y volvían por la tarde.

La causa quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N.º 17 de La Plata, y fue caratulada como femicidio. Se desconoce el móvil. No obstante, la tarea de la fiscalía habría logrado establecer que Martínez era víctima de violencia de género . "Era muy habilidosa y hacía trabajos y creaciones de costura. Pero él no la dejaba tener un negocio o avanzar con su oficio por los celos ", comentaron fuentes de la causa.

La investigación estableció también que no hubo -o no se han logrado detectar- denuncias anteriores por hechos de violencia. Pero la familia de la mujer admitió que Burgos la maltrataba. "Alguna vez la vimos con signos de golpes ", admitieron.

El informe de autopsia es la pieza central para establecer la mecánica del crimen y la fecha de la muerte, y se espera su incorporación para avanzar con el caso. El detenido sería indagado en las próximas horas. La confesión ante los agentes de la policía que lo atendieron en la seccional Segunda no tiene validez judicial .

Sobre la casa que ocupaban en Barrio Hipódromo, la fiscalía tiene constatado que la compraron a finales del año pasado. En cuanto a la confirmación del asesinato, al principio se habló de un llamado al 911 del propio hombre, pero el parte policial posterior describe una presentación en persona en la comisaría. Y el lunes 12 es la fecha que dio el acusado: la Justicia deberá establecer si coincide con las evidencias halladas en la vivienda.

En los datos del documento, el presunto autor tiene domicilio en Río Grande, Tierra del Fuego. Coincide con el aporte de algunos conocidos que dijeron que “era del sur del país”. Martínez era de La Plata. Se había instalado en el sur hace unos años, pero quería regresar para estar cerca de su familia.

Hasta el momento no se informó a qué localidad de Jujuy viajó ni de qué manera, ni cuál es hoy la situación del nene, que según el relato del detenido quedó con su tía paterna.

Fuente: Clarín