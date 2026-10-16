Macabro hallazgo en Cruz del Eje: encontraron restos de una joven escondidos en una heladera y buscan a su novio

La Policía de Córdoba investiga el caso de un presunto femicidio tras el macabro hallazgo del cuerpo de Camila Abigail Iglesias , una joven de 24 años que fue encontrada en la heladera de la casa que compartía con su pareja, un hombre de 37 años que se encuentra prófugo.

El caso ocurrió en el barrio Los Altos de Cruz del Eje. La policía llegó tras las denuncias realizadas por la familia de Camila, quienes le habían perdido el rastro a la chica desde el pasado 2 de octubre .

El cuerpo se encontraba dentro de la heladera , cubierto además con cal hidratada, por lo que la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje ordenó trasladar los elementos al Instituto de Medicina Forense de Córdoba , a los fines de realizar las pericias correspondientes.

El operativo se realizó durante la madrugada del viernes. Además se secuestraron prendas de vestir, documentación, muestras de líquidos y un teléfono celular destruido, entre otros elementos.

Camila vivía con su pareja, Pablo Ezequiel Gómez (37), quien tiene ahora una orden de captura tras haberse dado a la fuga. La investigación se inició por la denuncia de la hermana de Camila, que se presentó ante la justicia este martes.

Allí contó que vio a Camila con vida por última vez el viernes 2 de octubre. Pero el jueves 8 de octubre recibió mensajes de Gómez, quien le dijo que había discutido con Camila y que ella había decidido irse de la casa. Este martes se presentó a la justicia. Según informó el diario La Voz, no había antecedentes de denuncias penales por violencia.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la familia de Gómez contó a la policía que el hombre les dijo que "se había mandado una cagada", que no quería ir a la cárcel y que tenía intenciones de quitarse la vida. Los investigadores creen que se habría fugado a La Rioja .

Camila es madre de dos hijos producto de una relación anterior.

Fuente: Clarín