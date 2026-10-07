Mariela Martínez Zampa, abogada, 52 años. La primera mujer que preside una entidad del campo de más de un siglo: “Siento un profundo amor”

MARGARITA BELÉN, Chaco.– En una provincia donde siete de cada diez productores ganaderos tienen menos de 50 vacas, Mariela Martínez Zampa asumió este año la conducción de la Sociedad Rural de Chaco con un desafío concreto: que los pequeños productores puedan acceder a financiamiento para crecer. Es la primera mujer en llegar a la presidencia de la entidad, tiene 52 años, es abogada y pertenece a una familia de productores de General San Martín cuya historia en el campo chaqueño comenzó hace 122 años.

Su vínculo con el sector empezó mucho antes de ocupar un cargo institucional. Es cuarta generación de productores ganaderos. Su abuelo emigró a la Argentina y del puerto directo a Chaco en 1904. Desde entonces el establecimiento familiar, ubicado en el departamento de General San Martín, permanece en manos de la familia. “Somos pequeños productores. Mi abuelo llegó hace más de un siglo y desde esa fecha ese campo está en nuestra familia”, cuenta a LA NACION en la Nacional Primavera Braford, organizada por Expoagro.

Su padre también tuvo un papel decisivo en el camino que, finalmente, la puso en la presidencia de la Rural chaqueña. Cuando era muy joven, la llevó a la entidad y allí comenzó a participar de las comisiones directivas.

“Mi papá me trajo a la Sociedad Rural del Chaco cuando era muy jovencita y así empecé a formar parte en las comisiones directivas desde vocal suplente; fui pasando por distintos cargos en la Rural hasta ahora que soy presidenta”, recuerda.

Aunque eligió la abogacía como profesión, nunca se alejó de la actividad productiva. “Mi infancia siempre estuvo ligada al campo. La verdad es que siento un profundo amor y un profundo respeto por el trabajo del campo”, dice. Y agrega: “Si bien soy abogada y me gusta mi profesión, el campo es mi pasión”.

Ese vínculo también tiene otra rama familiar. Su abuelo materno, Agustín Zampa, fue agricultor y uno de los inmigrantes que participaron de la fundación de Resistencia. Tenía un pequeño campo de 30 hectáreas en la zona sur de la ciudad y, durante el auge del algodón, entendió que la escala no era suficiente para competir en ese cultivo.

Entonces decidió cambiar de rumbo. “Se dio cuenta que con las pocas hectáreas que tenía no iba a hacer nada con el algodón. Entonces empezó con la horticultura y fue el primero que en el Chaco tuvo riego por aspersión”, relata. La producción de tomates y pimientos incluso llegaba a Buenos Aires: “Mandaban en avioneta a Buenos Aires las primicias de tomates y pimientos”.

Estos recuerdos ayudan a explicar por qué el campo terminó convirtiéndose en una parte central de su vida. “ Es gente que siempre trabajó la tierra y eso lo mamé. Me acuerdo que de chiquita iba con el abuelo al campo y corría por la tierra arada”, dice.

Desde marzo de este año, toda esa historia familiar se trasladó también a la conducción institucional. Martínez Zampa tiene un mandato de dos años al frente de una entidad que tiene 108 años de historia y que fue la primera Sociedad Rural fundada en la provincia.

Su objetivo es continuar con un proceso de renovación que, según explica, comenzó hace unos cuatro años. La intención es modernizar la institución y convertirla en un espacio que brinde servicios vinculados con la producción.

El contexto productivo, asegura, también cambió. La recuperación de los precios genera mayor entusiasmo entre los productores chaqueños y, cuando aparecen mejores valores, el productor vuelve a pensar en invertir. “El productor enseguida que tiene un poquito más de precio ya trata de invertir en genética, en un alambrado, en una bomba, en infraestructura porque el productor es así”, explica.

Pero en medio de ese escenario aparece una preocupación: el clima. Martínez Zampa señala que existe cierta inquietud por el fenómeno de El Niño y por el posible impacto que pueda tener sobre la producción. “Eso es como una lucecita roja que tenemos en el camino”, advierte.

Su principal reclamo está relacionado con el financiamiento . En Chaco, explica, el 70% de los productores tiene menos de 50 vacas, por lo que las herramientas de crédito deberían contemplar la escala y los tiempos de la actividad ganadera. “Para dar un salto en la producción esa gente necesita crédito, pero un crédito adaptado a la actividad ganadera, que sabemos que mínimo son cuatro años y tasas acordes, por supuesto”, reclama.

Pero el problema no termina en las tasas y los plazos. La informalidad de parte de los pequeños productores también funciona como una barrera para ingresar al sistema financiero. “Muchos productores están en la informalidad, entonces eso hace mucho más difícil el acceso al crédito”, explica. A eso se suma la cantidad de requisitos que deben cumplir para obtener financiamiento.

Para Martínez Zampa, esa dificultad forma parte de una realidad productiva particular de la provincia: “Eso es lo que tiene el Chaco en cuanto a la marginalidad del pequeño productor que le cuesta mucho, porque somos una zona marginal”.

La dirigente conoce esa realidad desde adentro. Hace alrededor de tres años asumió directamente la administración del campo familiar en General San Martín, que le cedió su padre, donde hacen ganadería: “Toda la semana voy al campo, mis fines de semana son en el campo porque durante la semana trabajo en Resistencia”.

La historia familiar, además, empieza a proyectarse en la siguiente generación. Tiene dos hijos adultos: el mayor, de 25 años, también participa de la producción con un emprendimiento ovino; mientras que su hija, de 22, está vinculada a la actividad institucional a través del Ateneo de la Rural. “Toda la familia conserva esta pasión; la producción agropecuaria es un bichito que realmente nos apasiona. Entendemos y sabemos lo que es el esfuerzo de producir en el campo”, finaliza.

Fuente: La Nación