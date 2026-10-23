MADARIAGA: Una falsa oferta de Starlink los llevó a perder más de $2.000.000

MADARIAGA





Un trabajador rural denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de recibir una llamada telefónica de personas que se hicieron pasar por operadores de Mercado Libre. Según relató, tras brindar información y un código solicitado durante la comunicación, detectó faltantes de dinero en su cuenta del Banco Nación y en su billetera virtual Mercado Pago.





De acuerdo con la denuncia radicada el jueves 22 de octubre, el hecho comenzó el lunes 19, cuando el hombre recibió el llamado en su teléfono celular. Su esposa atendió inicialmente y, durante la conversación, los interlocutores solicitaron datos personales del denunciante.





Según consta en la presentación, posteriormente le indicaron que descargara una aplicación identificada como “Starlink” y le solicitaron un código. Después de proporcionarlo, el hombre manifestó que dejó de poder utilizar su teléfono con normalidad.





Al ingresar a sus cuentas, constató que le faltaban $1.320.000 de su cuenta bancaria del Banco Nación y $1.000.000 de Mercado Pago, lo que representa una suma total de $2.320.000.





El denunciante aportó comprobantes y señaló que las operaciones realizadas a través de Mercado Pago habrían sido utilizadas para efectuar compras en un comercio. También indicó que una transferencia desde el Banco Nación fue dirigida a una cuenta a nombre de otra persona.



