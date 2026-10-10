Madariaga repondrá el cartel que identifica a la Comisaría como Sitio de Memoria

MADARIAGA





La Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de General Juan Madariaga convocó a la comunidad al acto de reposición del cartel que señaliza a la Comisaría local como Sitio de Memoria, previsto para el próximo viernes 16 de octubre a las 11. La actividad se realizará en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976.





La señalización original fue colocada el 18 de diciembre de 2018, en un acto organizado por la comisión local junto con la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Tuyú, la Comisión Provincial por la Memoria y organizaciones de distritos vecinos. La iniciativa también contó con la participación de estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Secundaria N.º 3, quienes investigaron el rol de distintos lugares de la ciudad durante la última dictadura cívico-militar. Según los registros de la Comisión Provincial por la Memoria, la dependencia policial funcionó como centro clandestino de detención y formó parte del circuito represivo de la subzona XV.





Entre las personas que, de acuerdo con esa investigación, pasaron por la comisaría se encontraban integrantes de la Junta Nacional de Granos. La Comisión Provincial por la Memoria también mencionó a Jorge Vázquez y Alfredo Valente, dos militantes que permanecen desaparecidos y cuya posible permanencia en esa dependencia fue señalada en los trabajos de reconstrucción histórica.





La señalización de 2018 buscó hacer visible el papel que tuvo el lugar durante el terrorismo de Estado y recuperar las historias de las víctimas. La reposición del cartel vuelve a poner en el espacio público esa parte de la historia local y convoca a la comunidad a participar de una nueva instancia de memoria colectiva.





En la provincia de Buenos Aires, la Ley 13.584 establece la responsabilidad estatal de señalizar los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención. La normativa contempla la instalación de placas identificatorias como una forma de preservar la memoria de las personas detenidas-desaparecidas y dar visibilidad a los crímenes cometidos. Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.





La convocatoria del viernes es abierta a vecinos y vecinas que quieran acompañar el acto.