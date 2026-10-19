MADARIAGA: Asaltó un kiosko céntrico y lo demoraron minutos después sobre la Avenida Buenos AIres

MADARIAGA

Un hombre de 33 años fue aprehendido en General Madariaga en el marco de una investigación por un robo agravado por el uso de arma cometido en un kiosco de la ciudad. Su identificación se logró a partir de las características físicas y la vestimenta que habrían quedado registradas en las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio.





El hecho denunciado tuvo lugar en el kiosco MAC, ubicado en Avellaneda al 400.





Según el parte policial, personal de la dependencia fue comisionado por efectivos de la Base de Comunicaciones, quienes alertaron sobre la presencia de un hombre en la zona de la calle 25 y avenida Buenos Aires, cuyas características coincidían con las del sujeto señalado como autor del ilícito.





A partir de esa información, los uniformados iniciaron un procedimiento de búsqueda y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de la avenida Buenos Aires y la calle 31. De acuerdo con las actuaciones, el hombre vestía prendas similares y presentaba características físicas coincidentes con las observadas en el registro fílmico del lugar del hecho.





El sospechoso, de 33 años, fue aprehendido en el marco de la causa.



