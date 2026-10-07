MADARIAGA: Amenazó a una mujer con un cuchillo y fue detenido

MADARIAGA

Un hombre de 51 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser señalado por amenazar con un cuchillo a una mujer en la zona de calle Portugal, entre Ecuador y Venezuela, de General Madariaga.





El procedimiento se inició alrededor de la 1:15, cuando personal policial recibió un alerta sobre una mujer que habría sido amenazada con un arma blanca. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima, de 26 años, dentro de un móvil de la Comisaría de la Mujer y La Familia.





A pocos metros del patrullero, los policías observaron a un hombre que exhibía un cuchillo y realizaba movimientos circulares con el arma en su mano derecha, según consta en el relato del procedimiento.





Ante la situación, los efectivos descendieron de los móviles y se acercaron de manera cautelosa al sujeto. También intervino personal de Guardia Urbana, que presenció la escena.





El hombre, de 51 años, quedó detenido a disposición de la Justicia.