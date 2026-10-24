Los argentinos rescataron a Roma ante Napoli: gol de Soulé y doblete de Balerdi para remontar y llevarse un empate

Roma encontró en los argentinos la fórmula para evitar la derrota ante Napoli . Matías Soulé encendió la reacción y Leonardo Balerdi, con un doblete, apareció en dos momentos decisivos para que el equipo de Gian Piero Gasperini rescatara como visitante un empate 3-3 por la octava fecha de la Serie A . El defensor surgido en Boca marcó el gol de la igualdad definitiva a los 89 minutos, cuando el conjunto local ya saboreaba la victoria.

El resultado tuvo un sabor especial para la Loba , que llegó a la fecha en los primeros puestos del campeonato y todavía no conoce la derrota . Napoli, por su parte, buscaba hacerse fuerte en el estadio Diego Armando Maradona para sumar de a tres y no perderles pisada a los punteros.

Los locales abrieron el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Frank Anguissa aprovechó una pelota en el área tras un centro de Matteo Politano y un rechazo corto de cabeza de Marten de Roon. El mediocampista resolvió con una chilena para vencer a Pierluigi Gollini . Roma buscó la igualdad antes del descanso pero no logró concretar sus oportunidades y se fue al vestuario en desventaja.

El panorama se complicó todavía más en el inicio del segundo tiempo. A los 48 minutos, Politano volvió a hacer daño desde la derecha con un centro al segundo palo y Scott McTominay se anticipó para conectar de cabeza. Gollini alcanzó a intervenir, aunque no pudo evitar que la pelota cruzara la línea. El futbolista inglés amplió la diferencia y dejó a Roma contra las cuerdas.

¡¡GOLAZO ARGENTINO EN LA #SERIEA !! El marplatense de 23 años Matías Soulé sacó un zurdazo TOP y firmó el descuento de Roma vs. Napoli. 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hhbJnF49bR

Sin embargo, la respuesta llegó de la mano del argentino Matías Soulé , que a los 69 minutos marcó el descuento con un zurdazo rasante desde afuera del área, junto al palo izquierdo de Alex Meret. El gol reavivó las esperanzas de Roma, que encontró el empate cinco minutos después.

A los 74 minutos, tras una jugada que Santiago Castro prolongó después de un tiro de esquina, Leonardo Balerdi , también argentino, apareció en el área y definió de zurda para poner el 2-2 .

¡¡OTRO GOL ARGENTINO PARA LA LOBA!! ¡¡LEO BALERDI, QUE INGRESÓ DESDE EL BANCO, Y UN ZURDAZO CON MUCHA FUERZA PARA EL EMPATE DE ROMA VS. NAPOLI!! 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FJilcY6Ubf

La igualdad duró poco en un partido notablemente cambiante. A los 83 minutos, McTominay recibió de Mathías Olivera y sacó un remate desde afuera del área para marcar el 3-2. El escocés firmaba su doblete y le devolvía la ventaja al conjunto local, que parecía tener el triunfo al alcance de la mano.

Pero la Roma dio pelea: a los 89 minutos, Balerdi reapareció tras conectar de cabeza un centro de Wesley y marcó el 3-3 definitivo , luego de que el VAR revisara la jugada y confirmada el gol.

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Soulé, de 23 años, nació en Mar del Plata y se destaca por su técnica de perfil zurdo y su gran proyección internacional. En la última fecha FIFA tuvo su esperado estreno en la selección argentina. Balerdi (27 años), oriundo de Villa Mercedes, San Luis, surgió futbolísticamente en Boca, donde llegó a disputar apenas cinco encuentros en la primera antes de que el Borussia Dortmund pusiera sobre la mesa los 18 millones de dólares que lo sacaron rápido de la Bombonera.

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Fuente: La Nación