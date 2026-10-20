Levantaron US$28 millones y ahora buscan expandirse en la Argentina y otros países de Latinoamérica

La empresa Mural -compañía que proporciona infraestructura financiera, licencias y mecanismos de control para que otras empresas puedan operar- anunció hoy el cierre de una ronda de financiación serie A por US$15 millones . Según detalló la firma, los nuevos fondos se destinarán a fortalecer su expansión global y a desarrollar la infraestructura necesaria para escalar las finanzas basadas en agentes de inteligencia artificial.

La ronda que acaban de cerrar estuvo liderada por Tether -compañía conocida por ser la empresa emisora de USDT, la stablecoin más utilizada del mundo-, aunque también contó con la participación de North Island Ventures y de otros inversores existentes, entre ellos Wences Casares, emprendedor argentino muy reconocido en el sector fintech y fundador de Patagon y Xapo Bank. Con esta inversión, el financiamiento total recibido por la compañía asciende a US$28 millones .

“A medida que los agentes comienzan a mover dinero , esa conexión con los bancos, las redes de pago y los sistemas de cumplimiento normativo sobre los que todavía funciona el mundo se vuelve fundamental. Mural ya está haciendo posible esa integración a gran escala”, señaló Paolo Ardoino, CEO de Tether. Efectivamente, la industria financiera está sumándose a la apuesta de los agentes de IA, asistentes que ya no solo responden preguntas o que generan imágenes como originalmente permitía ChatGPT cuando vio la luz en 2022, sino que también tienen la capacidad de ejecutar tareas en nuestro nombre : desde mandar un mail hasta realizar una compra o reprogramar una cita.

Con el nuevo financiamiento, la compañía busca ampliar su presencia en la Argentina, fortalecer sus operaciones en Brasil, Colombia y México, y tiene planes de desembarcar en otros países de América Latina . “Estamos buscando un country manager en Argentina, para expandir nuestros esfuerzos allá. Hemos trabajado con bancos locales, así que ya tenemos una red de partners en ese sector. También estamos creciendo en ventas y trabajando con más empresas que quieren conectarse con Estados Unidos”, señaló a LA NACION Sinclair Toffa, CEO y cofundador de Mural.

Toffa explicó que la Argentina “ es un mercado pionero en el uso de stablecoins y un referente en innovación financiera , impulsado por la necesidad de personas y empresas de operar en dólares a través de herramientas digitales. Y la demanda continúa creciendo ”. En este contexto, detalló que Mural busca acompañar a las fintechs y plataformas que operan en el país, con infraestructura para gestionar dólares, stablecoins y pesos, realizar cobros y pagos locales, y cumplir con los requisitos regulatorios. “Además, la Argentina es un mercado clave para desarrollar y perfeccionar sus productos, con una infraestructura que permite a las empresas expandirse también a Brasil, Colombia y México”, agregó el ejecutivo.

Muchas empresas globales deben integrar herramientas financieras, socios bancarios y proveedores de servicios de cumplimiento normativo para ofrecer productos financieros a sus clientes. Mural opera como un sistema que gestiona las cuentas, los pagos, la identidad y el cumplimiento normativo que sustentan productos financieros diseñados tanto para las personas como para los agentes de IA autorizados a actuar en su nombre.

En otras palabras, la plataforma integra las licencias, las relaciones bancarias y los sistemas de pago locales y blockchain que las empresas necesitan para operar en distintos mercados . “Nosotros somos una empresa fintech que permite y facilita que otras empresas puedan construir productos. Brindamos esa infraestructura sobre la que se apoyan luego otras aplicaciones”, sintetizó Toffa.

Entre sus clientes se encuentran Deel, Opera y Axexo, que recurren a ellos para desarrollar productos financieros, como soluciones para la gestión de nóminas y el envío de remesas. Estas herramientas permiten que sus usuarios finales mantengan dólares, stablecoins y moneda local en una única cuenta. Desde el lanzamiento de su API en 2025, procesó US$2100 millones en volumen de pagos para usuarios finales de 128 países . El volumen acumulado en lo que va de 2026 es casi seis veces superior al registrado durante todo 2025.

En cuanto a su presencia en la Argentina, ya opera en el país para atender a empresas fintech , plataformas digitales y compañías globales que desarrollan productos financieros para personas y para agentes autorizados a actuar en su nombre . “La Argentina ha demostrado la importancia que tiene el acceso a los dólares para las personas y las empresas. Las soluciones digitales en dólares se están convirtiendo en parte de la manera en que las personas administran su dinero, y las fintech que atienden a estos clientes no deberían tener que pasar años desarrollando infraestructura y sorteando requisitos regulatorios antes de poder ofrecerlas. Mural se ocupa de esa capa de infraestructura para que puedan lanzar cuentas en dólares en mucho menos tiempo”.

Fuente: La Nación