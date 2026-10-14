Le hicieron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras tras el ataque de su pareja: Cómo está el bebé

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Una mujer de 29 años que sufrió quemaduras en el 15% de su cuerpo en un presunto ataque de su pareja fue sometida a una cesárea de urgencia en Santa Fe. La joven permanece internada en estado delicado, mientras que su bebé nació prematuro y se encuentra en Neonatología, con pronóstico reservado. Por el hecho, su pareja, de 36 años, continúa detenido y será investigado por tentativa de femicidio.

La víctima, identificada como Talía Liliana B., ingresó el lunes al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con lesiones en el tórax, los antebrazos y el rostro. Según informaron desde el centro de salud, tiene comprometidas las vías respiratorias, permanece intubada y se encuentra hemodinámicamente estable.

Debido a que cursaba un embarazo de 33 semanas, el equipo médico resolvió realizarle una cesárea de urgencia. El bebé nació con un peso de 1,840 kilogramos, debió ser intubado y permanece bajo cuidados especializados.

Cómo avanza la investigación

La Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones realizó distintas medidas por orden del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron una botella de alcohol en la vivienda de la pareja, ubicada en Rafael Obligado al 400, y prendas de vestir que serán sometidas a peritajes.

De acuerdo con los indicios reunidos, el presunto ataque habría ocurrido delante de los dos hijos de la pareja, de 3 y 8 años. El mayor tiene una discapacidad.

Uno de los testimonios incorporados a la causa corresponde a una mujer que alcanzó a hablar con la víctima antes de que fuera trasladada al hospital. Según trascendió, la joven aseguró que no había provocado el fuego que le causó las quemaduras.

La pareja de la víctima, Maximiliano Gabriel C., permanece detenido en la comisaría 24.ª de Granadero Baigorria. Según declaraciones incorporadas a la investigación, la mujer habría atravesado episodios previos de violencia de género que no fueron denunciados.

Está previsto que el acusado comparezca ante la Justicia el jueves, en una audiencia en la que podrían imputarle el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado. La investigación busca determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.