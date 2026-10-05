Le diagnosticaron un tumor “por error” de un médico, fue a la justicia y condenaron a la clínica a pagarle una $3.800.000

Un hombre que fue diagnosticado erróneamente con un tumor neuroendocrino tras una biopsia en una clínica de Mercedes deberá ser indemnizado con $3.800.000 .

Así lo resolvió la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes , que confirmó la responsabilidad del médico y del establecimiento por el impacto emocional y los gastos que sufrió el paciente a raíz del error.

El caso se inició cuando el hombre se sometió a una biopsia hepática en abril de 2019 , como parte del seguimiento de una hepatitis autoinmune. El informe indicaba una “lesión vinculable con tumor neuroendocrino (carcinoide)” , lo que generó alarma tanto en el paciente como en su médico de cabecera.

A partir de ese diagnóstico, el paciente debió realizarse múltiples estudios complementarios, como tomografías, resonancias, análisis de sangre y una nueva biopsia, hasta que en agosto se descartó la presencia de un tumor y se confirmó que solo padecía la enfermedad original.

El informe patológico que desató la preocupación resultó ser producto de un error en el rotulado de las muestras. El propio doctor reconoció que el resultado entregado correspondía en realidad a otro paciente.

Tanto el médico como la clínica admitieron la equivocación , aunque intentaron desligarse de la responsabilidad argumentando que el diagnóstico no era definitivo y que el paciente o su médico debieron advertir la discordancia.

Sin embargo, la Justicia consideró que la mención de un tumor, aunque fuera preliminar, generó una “lesión emocional” suficiente para justificar la indemnización .

La sentencia también remarcó que la clínica debía responder por la conducta de su personal y recomendó revisar los protocolos internos para evitar futuros errores similares.

La Cámara de Apelación resolvió confirmar la condena contra el médico y la clínica, haciendo extensiva la responsabilidad a las aseguradoras involucradas, en la medida de los contratos vigentes.

En cuanto a los daños, el tribunal fijó $3.000.000 por daño moral —incluyendo el impacto psicológico— y $800.000 por gastos médicos y de traslado, a valores actualizados .

Además, ordenó calcular los intereses desde el 15 de mayo de 2019, fecha en que el paciente tomó conocimiento del error, hasta el pago efectivo.

La Justicia también dispuso que la clínica notifique la sentencia y revise sus procedimientos para el manejo de muestras, con el objetivo de prevenir nuevos reclamos.

Las costas del proceso fueron distribuidas en un 30% para el paciente y un 70% para los demandados y sus aseguradoras, según lo dispuesto por el tribunal.

Fuente: TN