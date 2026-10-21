Las 4 plantas que recomienda el Feng Shui para la entrada de casa y qué significado tienen

La elección de las especies que decoran el acceso al hogar puede tener un significado especial dentro de esta tradición china. Algunas plantas se asocian con la prosperidad , la protección y la buena fortuna , además de aportar color y frescura a uno de los espacios más visibles de la casa.

Según el Feng Shui , la puerta principal es el lugar por donde ingresa el chi , o energía vital, por lo que se recomienda mantenerla despejada, limpia y en buenas condiciones. En ese contexto, incorporar plantas saludables puede ayudar a crear un ambiente acogedor y representar distintas intenciones para quienes viven ahí.

Dentro de esta filosofía, algunas especies se destacan por la forma de sus hojas, su crecimiento y el simbolismo que se les atribuye. Estas son cuatro alternativas para decorar el ingreso y conocer qué representa cada una.

Fuente: TN