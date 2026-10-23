La planta aromática con aroma a limón que podés cultivar en una maceta en casa

El tomillo limón ( Thymus × citriodorus ) es una planta aromática de porte bajo, con hojas pequeñas que desprenden un aroma similar al del limón. Es una variedad de tomillo que se utiliza tanto en la cocina como en jardines y macetas.

Según la Universidad Estatal de Carolina del Norte, sus hojas son comestibles y la planta puede cultivarse en recipientes. Además, es una especie perenne, por lo que puede vivir durante varios años si recibe los cuidados adecuados.

Una de sus principales ventajas es que no necesita un jardín grande para crecer . Puede desarrollarse en un balcón, una terraza o un patio, siempre que tenga suficiente luz y un sustrato que permita drenar el exceso de agua.

El tomillo limón se adapta bien al cultivo en recipientes, pero hay algunas condiciones que conviene respetar para mantenerlo saludable.

La Royal Horticultural Society del Reino Unido recomienda cultivar esta planta a pleno sol y en suelos bien drenados. También señala que tolera períodos de sequía y que no se desarrolla bien en terrenos encharcados.

El tomillo limón es una planta perenne y de follaje persistente, por lo que puede conservar sus hojas durante las distintas estaciones. Sin embargo, eso no significa que crezca con la misma intensidad durante todo el año: la temperatura, la cantidad de luz y las condiciones del lugar influyen en su desarrollo.

Durante la primavera y el verano, conviene controlar la humedad de la maceta con mayor frecuencia, especialmente si está expuesta al sol y al viento. En invierno, en cambio, es importante evitar el exceso de riego y ubicarla en un lugar protegido si se esperan heladas intensas o condiciones extremas.

La poda también ayuda a mantener la planta compacta. La Royal Horticultural Society recomienda recortarla después de la floración para conservar su forma. Se pueden cortar pequeñas ramas para usar en la cocina, sin retirar una cantidad excesiva de una sola vez.

El aroma cítrico del tomillo limón permite incorporarlo a distintas preparaciones sin necesidad de agregar jugo o ralladura de limón. Sus hojas se pueden usar frescas o secas, según la receta.

Entre sus usos más habituales se encuentran:

La extensión agrícola de la Universidad Estatal de Pensilvania destaca su combinación con verduras a la parrilla y su uso en marinadas para pollo y preparaciones con pescado.

Para aprovechar el tomillo limón, se pueden cortar pequeñas ramitas con una tijera limpia y retirar las hojas según la preparación. Es recomendable evitar una cosecha excesiva, en especial cuando la planta todavía es joven.

Si querés conservarlo durante más tiempo, también podés secar las ramas en un lugar cálido, oscuro y ventilado . Una vez que estén completamente secas, las hojas se pueden guardar en un recipiente hermético, lejos de la humedad y de la luz directa.

Fuente: TN