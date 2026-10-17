La muerte de un joven por envenenamiento destapó una red de explotación laboral en Buenos Aires: rescataron a 14 víctimas

La muerte de un joven en Misiones, provocada por un envenenamiento con plomo en la sangre, destapó una red de explotación laboral en Tortuguitas .

Este viernes, personal del Ministerio del Trabajo y de la PFA en conjunto con otras organizaciones realizaron allanamientos en dos establecimientos del partido de Malvinas Argentinas, donde rescataron a 14 personas víctimas de trata laboral.

Según informó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en un comunicado, los trabajadores vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde desarmaban baterías de plomo y fundían el material , por lo que estaban expuestos a residuos tóxicos. Además, eran sometidos a jornadas de 12 horas sin ningún tipo de protección.

La intervención se activó tras la muerte de un joven de 20 años oriundo de Misiones, quien presentaba en sangre “ 122,8 microgramos de plomo por decilitro , una cifra cuatro veces superior al máximo legal permitido para trabajadores expuestos”, alertaron en el comunicado. La denuncia por el fallecimiento dio inicio a la inspección que reveló la existencia de un segundo predio no declarado ante ninguna autoridad.

La inspección se realizó a partir de los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo , la aseguradora y el testimonio de un familiar del joven fallecido. El 13 de octubre , la Subsecretaría de Inspección del Trabajo presentó la denuncia ante la PROTEX por trata de personas y reducción a servidumbre.

El procedimiento estuvo a cargo de la directora provincial de Inspección, María Pía Baccega , junto a inspectores de las áreas de Inspección Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo.

También participaron la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, dos brigadas del Departamento de Delitos Ambientales, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) y el Centro Provincial de Referencia en Toxicología (CEPROTOX).

De acuerdo con el comunicado del Ministerio, fueron examinados 23 trabajadores y, entre ellos, 14 fueron identificados como víctimas de trata con fines de explotación laboral. Todos vivían y trabajaban en el mismo espacio, sobre residuos de óxido de plomo y ácido, sin elementos de protección y sometidos a extensas jornadas laborales.

Tras el allanamiento, se labraron actas de constatación de indicios de explotación y las víctimas quedaron bajo la asistencia del Programa Nacional de Rescate .

Las situaciones de explotación laboral pueden denunciarse de forma confidencial al 0800-666-2187 , por correo a o a través de la Plataforma de Denuncias Web del Ministerio de Trabajo bonaerense . Además, la Línea 145 recibe denuncias de trata de personas las 24 horas.

Fuente: TN