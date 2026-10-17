Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula tras el duro golpe con un rival y fue operado

Emiliano Martínez sufrió una fractura de mandíbula y fue operado en la noche de este sábado en Liverpool -tras sufrir un duro golpe con un rival en el partido de Chelsea contra Everton-, según confirmó LA NACION con allegados al futbolista de la selección. “Salió todo bien. Ya está descansando”, confió la fuente consultada.

El arquero argentino quedó tirado en el campo de juego del estadio Hill Dickinson de Liverpool, luego de intentar despejar un centro y encontrarse con Jarrad Branthwaite . La transmisión televisiva mostró el momento en el que Martínez cayó al piso con sus brazos alzados y cómo lentamente bajaban debido al fuerte impacto.

El futbolista recibió atención médica durante ocho minutos . Fue retirado en camilla y reemplazado por el belga Mike Penders. Se le colocó provisoriamente un cuello ortopédico y se le brindó oxígeno .

El entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, se refirió al choque una vez terminado el partido. “Hasta donde sé, él dejó consciente el estadio. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios. Así que veremos. Es lo que sé hasta ahora”, declaró no bien concluyó el encuentro que el equipo al que dirige ganó por 2-0.

El equipo médico del club trasladó al futbolista a un hospital de la ciudad de Liverpool , donde le realizaron estudios completos. Por el momento, Chelsea no emitió un comunicado oficial respecto a la lesión ni el tiempo que el arquero permanecerá fuera de las canchas.

La acción que desencadenó en la lesión de Dibu ocurrió a los 20 minutos del segundo, cuando Everton tenía una pelota parada de riesgo cerca del área de Chelsea. Kiernan Dewsbury-Hall tiró el centro de zurda y Dibu se lanzó para rechazarla con los puños.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/F56nOkoXCB

En el vuelo, chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite y no volvió a levantarse. Inmediatamente ingresaron los equipos médicos y luego de los ocho minutos de atención el arquero fue retirado en camilla, bajo una lluvia de aplausos del público visitante.

El arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente también había protagonizado una acción curiosa durante el primer tiempo, cuando el árbitro lo castigó por haber demorado con la pelota en su poder antes de ponerla en juego. La regla de los 8 segundos fue la que utilizó el colegiado para darle un córner a Everton, ya que Dibu tardó en sacar.

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Fuente: La Nación