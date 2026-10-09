La lista Bordó ganó la elección interna de la asociación de jueces para elegir representantes al Consejo de la Magistratura

La lista Bordó ganó este jueves las elecciones internas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) para definir representantes al Consejo de la Magistratura de la Nación.

De los 615 votos afirmativos computados, la nómina vencedora obtuvo 203 , contra 185 de la Lista Compromiso Judicial, 125 de la Celeste N° 2 y 102 de la Lista N° 1.

De esta manera, como representantes ante la Magistratura quedan Marcelo Gallo Tagle , juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17 y expresidente de la AMFJN; el magistrado federal Juan Manuel Culotta , la camarista Gabriela Vázquez y la jueza en lo Civil, Paula Castro.

La AMFJN convocó a los jueces nacionales y federales a votar este jueves para elegir cuatro consejeros titulares y 12 suplentes que representarán al estamento judicial en el Consejo de la Magistratura durante el período 2026-2030. Tradicionalmente, la Bordó tuvo mayor sintonía con la UCR, mientras que la Celeste estuvo más vinculada al peronismo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti , votó a media tarde en la elección que elige a los próximos representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura.

Con una maniobra de último momento, un sector afín a los K de la Justicia había intentado meter al polémico juez Alejo Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura.

Los jueces Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla presentaron el mes pasado una propuesta paralela a la lista Celeste tradicional, que llevó como candidatos a Walter Venditti y Paula Castro. Vázquez está cerca de jubilarse , lo que dejaría a Ramos Padilla más cerca de ocupar uno de los cuatro sillones que representan a los jueces en la Magistratura.

La lista Celeste es la principal fuerza de oposición interna a la Bordó. La tercera agrupación es Compromiso Judicial, que en 2022 consiguió una de las cuatro bancas, que quedó en manos de María Alejandra Provítola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6, y ahora llevó su propio candidato. Se trata de Magdalena Laiño, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Sin embargo, la Celeste había anunciado oficialmente ante la Junta Electoral que sus candidatos eran Walter Venditti, juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, y Paula Andrea Castro, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

La candidatura de Venditti fue impulsada por Alberto Lugones , actual consejero y camarista federal de San Martín, y por otros históricos de la Celeste, como Victoria Pérez Tóvola, Claudio Kiper y Mario Fera, entre otros. Lugones es otro juez alineado al kirchnerismo y a Claudio "Chiqui" Tapia: es el que dio por válida la mudanza de la sede de la AFA a lo que era un baldío en Pilar.

No obstante, Vázquez presentó una lista Celeste “paralela”, que inicialmente llevaba al polémico juez K Alejo Ramos Padilla como primer candidato, pero luego este pasó al segundo puesto. De los 20 candidatos de la lista Celeste “paralela”, surge que 11 presentan algún vínculo público con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima , creada por la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó .

Fuente: Clarín