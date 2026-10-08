La implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires cosecha un amplio apoyo

El sistema de Boleta Única de Papel (BUP) tiene un fuerte respaldo en la opinión pública de Buenos Aires, una de las 15 provincias argentinas en las que no se utiliza. Según una encuesta de Isonomía, un 64% respalda su implementación en las elecciones del año que viene.

En un estudio que relevó 1200 casos, realizado en el mes de abril, un 64% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en votar con la BUP. En desacuerdo se pronunció el 22%, y un 13% eligió la opción “No sabe/No contesta”.

La encuesta de Isonomía puso en consideración también los beneficios que implicaría que la próxima elección bonaerense, en la que se elegirá gobernador, se realice bajo el sistema de BUP. Al 67%, le pareció “muy o bastante importante” el hecho de que la herramienta garantiza que todas las opciones de candidatos estén presentes en la misma papeleta. El 20% contestó que es “poco o nada” importante, y el 13% dijo “No sabe/No contesta”.

Una valoración positiva similar a la de la presencia de todas las opciones electorales en la misma boleta obtiene el ahorro de dinero que implicaría utilizar la BUP en reemplazo del sistema actual, en el que cada partido figura en una papeleta propia. “Con el sistema Boleta Única Papel no se imprimen millones de boletas, lo que permite ahorrar dinero. ¿Cuán importante es para usted eso?“, fue la pregunta que se hizo a los encuestados. El 65% consideró ”muy o bastante importante" este aspecto del ahorro; para el 26%, es “poco o nada” relevante", y el 10% dijo no saber o prefirió no responder.

También resultó muy bien considerado el menor impacto ambiental de la BUP en comparación con la boleta partidaria. El 61% consideró “muy o bastante importante” que el sistema sea más sustentable; el 27%, “poco o nada” importante", y el 11% eligió “No sabe/No contesta”.

La Red de Acción Política (RAP), que nuclea a dirigentes de múltiples partidos políticos y agrupaciones, impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel en todo el territorio nacional y encargó la realización de la encuesta a nivel bonaerense.

Hace menos de un mes, 189 dirigentes políticos que integran la RAP firmaron un documento para solicitar que la boleta única se utilice el año que viene en las 15 provincias que mantienen el sistema de boleta partidaria. Esas provincias son Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Algunos de los firmantes de la petición para la implementación en todo el país de un sistema de boleta única fueron los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba, del PJ), Ignacio Torres (Chubut, de Pro) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos, de Pro); los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) Silvana Giudici , Luis Petri y Nicolás Mayoraz ; el presidente de la UCR, Leonel Chiarella ; la exvicepresidenta Gabriela Michetti (Pro) , e intendentes bonaerenses como Soledad Martínez (Vicente López, de Pro), Julio Zamora (Tigre, del PJ) o Ramón Lanús (San Isidro, de Pro). Suscribieron el documento 48 dirigentes de la UCR, 42 del PJ, 37 de Pro, 19 de LLA, ocho del Partido Socialista y seis de la Coalición Cívica.

Fuente: La Nación