La Iglesia argentina pidió rezar por la salud del papa León XIV ante la operación a la que será sometido

La Conferencia Episcopal Argentina convocó este domingo a los fieles de todo el país a unirse en una oración especial por la salud del papa León XIV, quien será sometido a una operación por un nódulo pulmonar en los próximos días .

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación” , expresó la Iglesia argentina en un breve comunicado.

En el mensaje, los obispos argentinos también remarcaron la importancia de mantener la unión espiritual con León XIV , especialmente ante el delicado momento que deberá afrontar.

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María ”, concluye el texto.

Al finalizar la oración mariana del Angelus de este domingo, el papa León XIV, de 71 años, anunció que en los próximos días se internará en el hospital para operarse y remover un nódulo en el pulmón .

“Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado ”, anunció. “Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo . La operación ya está programada para los próximos días”, detalló.

“Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones . Gracias y feliz domingo”, agregó, muy parco, asomado desde la ventana de su despacho del Palacio Apostólico.

Nadie sabe si esta intervención quirúrgica podría poner en duda su próximo viaje a la Argentina, del 8 al 11 de noviembre próximo , en el que también irá antes a Uruguay y luego a Perú.

El director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni , al responder preguntas de periodistas, dijo que el post-operatorio será de una semana .

Fuentes vaticanas indicaron que probablemente la aceleración de la operación fue justamente para no tener que renunciar al deseo del viaje .

Según fuentes del Gemelli citadas por el Corriere della Sera , el Papa se había sometido a una revisión en los últimos días debido a lo que se creía que era una inflamación . Una vez descubierto el nódulo, se decidió operar sin demora: a principios de la semana, el lunes o el martes.

Fuente: La Nación