La Fiscalía apeló el sobreseimiento de los familiares de Toviggino en una causa por lavado de dinero

El fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas , apeló en las últimas horas el sobreseimiento de familiares directos del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por lavado de dinero , ordenado la semana pasada por el juez Adrián González Charvay , según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

Se trata de una causa que se inició en la provincia de Santiago del Estero y donde se reunió información sensible sobre empresas vinculadas al clan Toviggino .

En casi cuatro meses, el fiscal federal de esa provincia, Pedro Simón , obtuvo informes de la Anses, el Renaper, la Dirección de Migraciones, los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y la ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.

En ese expediente, Simón llegó a pedir la detención de Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia , a los que acusó de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a la ARCA al engañar al fisco sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Simón imputó a un total de 26 personas. En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su exmujer María Julia Del Castillo Orellana, y su actual pareja, María Florencia Sartirana , entre otros.

La semana pasada, el juez federal de Campana sobreseyó a trece personas y a seis empresas vinculadas a su familia Toviggino (HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS) argumentando que no había “impulso fiscal”. Ocurre que el fiscal general de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz , desistió del recurso que había planteado su colega Simón, y puso en jaque el avance de la investigación.

“Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, sostuvo González Charvay. Y agregó: “ No hay acción habilitada contras las personas físicas ni jurídicas señaladas , ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.

El sobreseimiento no incluyó a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, ni a Tapia . Las defensas de los jerarcas de la AFA esperan el resultado de dos pericias que está en manos de los peritos de la Corte Suprema. Una fue ordenada por Charvay el 29 de abril pasado en la causa por la mansión de Pilar. Y la segunda se ordenó a mediados de julio en el marco de una causa que tramita en el fuero Penal Económico.

Los peritos tiene a disposición toda la documentación que se secuestró en los allanamientos a la AFA y el material que aportó el empresario Guillermo Tofoni a partir de los discoveries en Estados Unidos.

La apelación de Bringas −firmada en conjunto con el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco − plantea que “no corresponde el sobreseimiento porque se asimila a una absolución”. El caso ahora quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín.

La primera etapa de la maniobra, según la investigación, era insertar el dinero supuestamente ilícito en el sistema financiero a través de las sociedades. Muchas de esas firmas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias .

La segunda etapa consistía en “la estratificación del dinero”. “Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”, destacó el fiscal Simón en su requerimiento.

El siguiente paso fue la compra de bienes. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, viajes al exterior, y hasta la instalación de la bodega “La Vigilia”, ubicada en la provincia de Mendoza, y el centro de belleza “La Fleur de Sartí” (a nombre de las empresas de la mujer de Toviggino).

A eso se suma la constitución de plazos fijos, inversiones en acciones y la compra de dólar MEP de parte de las empresas para lograr rendimientos en el circuito formal.

¿Cuál era el rol de Tapia? “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, justificó el fiscal.

La causa tenía varias medidas de prueba pendientes que se frenaron por la rápida intervención del juez de Santiago del Estero, Santiago Argibay , que terminó apartado cuando se descubrió que su hija le vendió una propiedad a Darío Fabián Toviggino, hermano del tesorero de la AFA.

Fuente: La Nación