La desesperación de los productores ganaderos por las inundaciones en el Litoral: “En 15 días se tapan todos los campos”

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay mantiene en alerta a los productores ganaderos del Litoral, que comenzaron a trasladar a sus animales ante el avance del agua. Unas 200 mil cabezas de ganado están en riesgo , en un escenario que podría agravarse durante las próximas semanas.

Raúl Sobredo , productor ganadero de Gualeguaychú, explicó a TN que los campos donde tiene hacienda todavía no están cubiertos por el agua, pero estimó que la inundación podría alcanzarlos dentro de 10 a 15 días. Señaló que esa previsión se basa en su experiencia de cuatro décadas en la zona y en la evolución de los niveles de los ríos.

“Este Niño que se venía anunciando hace bastante tiempo ya está con nosotros”, afirmó Sobredo. También advirtió que muchos productores están tomando decisiones urgentes para evitar perder sus animales, mientras buscan lugares secos donde puedan mantenerlos.

“Parte de la hacienda ya tuvo que ser trasladada por la crecida del río Uruguay registrada a fines de julio”, explicó el productor. “Ahora, la preocupación está puesta en la gran cantidad de agua que baja desde el norte de la cuenca y que avanzará hacia el delta del Paraná”, agregó.

Para poner en contexto la magnitud del fenómeno, Sobredo mencionó los niveles registrados en la zona de los ríos Iguazú y Paraná. Según relató, el puerto de Andresito, sobre el Iguazú, suele registrar alrededor de un metro de altura, pero llegó a los siete metros. En Puerto Iguazú, donde el nivel habitual se ubica entre los nueve y los 13 metros, el río alcanzó los 33 metros .

El productor vinculó el escenario con las lluvias registradas en la cuenca alta y media del Paraná y con el volumen de agua que liberan las represas. “Esa masa de agua seguirá avanzando río abajo y podría alcanzar los campos de la zona en las próximas dos semanas”, afirmó.

La situación también complica la búsqueda de lugares para alojar a los animales . Sobredo contó que los productores recurren a corrales, pistas de remates o campos alquilados, pero que las opciones disponibles son cada vez más escasas. En algunas zonas, además, hay dificultades para conseguir maíz para alimentar a la hacienda.

En medio de los traslados, Sobredo pidió que las autoridades contemplen medidas de asistencia para los productores que deben sacar sus animales de los campos inundables.

Aclaró que no reclaman que el Estado cubra todos los costos, sino que exista una alternativa para quienes se ven obligados a mover la hacienda y después necesitan regresar a sus tierras .

También alertó sobre la venta anticipada de animales por parte de productores que no encuentran dónde mantenerlos. Según señaló, se trata de hacienda que forma parte del sustento económico de numerosas familias y que algunos se ven obligados a vender ante la falta de alternativas.

El riesgo no se limita a una sola crecida. Las lluvias que puedan registrarse durante las próximas semanas podrían agravar el escenario si los ríos permanecen altos y el agua de los campos no logra escurrir con normalidad hacia sus cauces.

Fuente: TN