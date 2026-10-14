La Corte Suprema dejó firme la condena a perpetua del expolicía bonaerense que asesinó a dos federales tras una discusión

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de Marcos Daniel Fernández , el expolicía bonaerense que asesinó a balazos a los agentes federales Juan Carlos González y Carlos Andrés Oxance el 20 de octubre de 2016, en Isidro Casanova.

En una decisión firmada este miércoles, el máximo tribunal rechazó por inadmisible el recurso de queja que había presentado la defensa de Fernández, quien cuestionaba las resoluciones que mantuvieron la sentencia dictada en su contra.

Los jueces Horacio Rosatti , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar recursos extraordinarios sin tratar sus argumentos de fondo.

Con esa resolución, quedó sin efecto la última vía que buscaba revertir la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal de La Matanza en agosto de 2018.

Fernández fue condenado como autor de dos homicidios calificados por alevosía, agravados por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, además de hurto simple y portación ilegal de arma de guerra.

El fallo de la Corte también intimó a la defensa a presentar, dentro de los cinco días desde la notificación, la resolución que le concedió el beneficio de litigar sin gastos o realizar el depósito previsto en el artículo 286 del mismo código.

Lorenzetti agregó un voto en el que aclaró que el rechazo de un recurso mediante el artículo 280 no implica que la Corte confirme o avale el contenido de la sentencia apelada. La medida simplemente significa que el tribunal resolvió no intervenir en el planteo.

El doble crimen ocurrió la noche del 20 de octubre de 2016 en la avenida Cristianía, en el barrio Atalaya de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Fernández llegó al lugar acompañado por su hijo, que entonces tenía 17 años , y se cruzó con González y Oxance frente a la panadería de este último .

La investigación estableció que Fernández mantenía conflictos previos con el entorno de González, originados en un choque ocurrido un par de años antes . Desde entonces habían tenido varios encontronazos hasta el desenlace criminal.

Durante aquel encuentro, Fernández sacó un arma y disparó contra los dos integrantes de la Policía Federal Argentina. Una cámara de seguridad registró la secuencia. Las imágenes fueron una de las pruebas centrales del expediente.

En el video que encabeza esta nota se ve cómo el asesino mantiene un diálogo a distancia con las víctimas hasta que, inesperadamente, sacó el arma y gatilló. Primero le tiró dos veces a Oxance, quien estaba armado porque tenía que irse a trabajar pero antes había pasado por el local para cerrarlo. Después fue el turno de González, que estaba desarmado y había quedado acorralado contra la pared del local.

Sin conformarse con eso, Fernández volvió sobre el propietario del local y lo remató de un tiro en la cabeza . Además, se tomó el tiempo de sacarle la pistola y vaciar su cargador contra una camioneta.

En medio del ataque, además, el hijo del homicida le pateó la cabeza a una de las víctimas cuando ya había sido baleada . “Los pateé porque tenía miedo de que mi papá me matara a mí también”, dijo en ese momento para defenderse. “Tuve que pegarles patadas a los policías por miedo a que mi papá me mate. Es muy violento y tenía el arma en la mano. Yo les di patadas en la cabeza a los dos hombres en el suelo porque me gritó mi papá para que lo haga. Me dijo después que me fuera y lo hice, fui corriendo a la casa de mi abuela”, declaró.

Fernández sostuvo ante la Justicia que había actuado en defensa propia, una versión que fue descartada en el juicio. Su hijo, por haber sido menor de edad al momento del hecho, fue sometido a un proceso separado.

Fuente: Infobae