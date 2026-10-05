La Argentina se sumó a EE.UU. y ocho socios regionales para condenar la actividad terrorista iraní

WASHINGTON.- La Argentina se sumó este lunes a Estados Unidos y otros ocho socios latinoamericanos en una declaración conjunta que condena las “acciones terroristas” y las “operaciones de influencia maligna” llevadas a cabo en la región por Irán y sus proxies , como se denomina al conjunto de milicias alineadas con el régimen islámico.

El texto, difundido por el Departamento de Estado norteamericano que lidera el secretario Marco Rubio , fue publicado después de que el mes pasado se desarrollara el Foro de Lucha contra el Terrorismo Transnacional , organizado por Estados Unidos y Paraguay, que se centró en la cooperación entre fuerzas de seguridad para frenar la actividad terrorista iraní en la región .

Washington lo presentó como parte del esfuerzo más amplio de la administración de Donald Trump por ampliar la seguridad hemisférica , que tiene como una de sus iniciativas principales el Escudo de las Américas, que tiene entre sus integrantes a la Argentina.

“Los países firmantes condenan las acciones terroristas y otras operaciones de influencia maligna llevadas a cabo en nuestro hemisferio por Irán y sus proxies ”, señaló el comunicado, al que se sumaron Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Trinidad y Tobago, Paraguay y Perú.

“Estas acciones hostiles abarcan una serie de actividades —patrocinadas por Irán o sus representantes— que incluyen la planificación de ataques letales, la recaudación ilícita de fondos, la injerencia política y actividades de influencia extranjera , así como operaciones destinadas a fortalecer redes terroristas, coaccionar a quienes se perciben como enemigos, comprometer procesos legales o administrativos y perjudicar la seguridad regional”, añadió.

El gobierno norteamericano, que mantiene una guerra abierta con el régimen de los ayatollahs desde el 28 de febrero pasado, destacó la “unión” para sostener la “determinación de proteger” a los países de a región de las amenazas iraníes.

“La república islámica y sus proxies deben poner fin a estas acciones de inmediato ”, exigió el comunicado. “Elogiamos la labor de los países de nuestra región para contrarrestar estas actividades malignas de Irán, incluida la planificación de ataques letales. Estamos decididos a adoptar nuevas medidas para detenerlas y nos comprometemos a mejorar nuestra coordinación y cooperación para hacer frente a esta amenaza”, completó.

En abril pasado, el Gobierno oficializó la inscripción del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica , brazo armado del régimen iraní, en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión se formalizó en aquel momento mediante una resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, y consideró que la organización representa una “ amenaza para la seguridad nacional” .

La norma mencionó la existencia de evidencia vinculada con su participación en el financiamiento y la ejecución de “ atentados terroristas” , como fueron los sucedidos en la Ciudad de Buenos Aires en 1992, contra la embajada de Israel (que dejó 22 muertos), y en 1994 contra la AMIA (que provocó 85 muertos).

Aquella decisión del Gobierno fue destacada por el Departamento de Estado norteamericano, al estar alineada con la política exterior de Trump respecto al combate al terrorismo.

La sexta reunión del Foro de Lucha contra el Terrorismo Transnacional se llevó a cabo el 16 y 17 de septiembre pasados en Asunción con la participación de una delegación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado.

Fuente: La Nación