La angustia de una mujer que fue golpeada por ladrones en un asalto a un centro de estética: “Hace dos días no duermo”

Un delincuente entró a robar a un centro de estética de La Plata , atacó a golpes a una empleada y amenazó a dos clientas. Luego de concretar el asalto, el ladrón escapó y todavía no fue identificado.

El violento episodio ocurrió el sábado por la tarde en un comercio ubicado sobre la calle 6, entre 55 y 56, en pleno centro de La Plata y a una cuadra de Plaza San Martín.

Las imágenes del hecho muestran el momento en que el delincuente ingresó al local y comenzó el ataque. Primero agredió a la trabajadora y también violentó a dos clientas que se encontraban allí.

Sofía, la empleada que fue atacada, contó que la situación la tomó completamente por sorpresa. “Fue algo que no me lo esperaba para nada. Tardé en reaccionar porque cuando entró esta persona me empujó, me golpeó y empezó a pedirme dinero que no tengo efectivo”, relató en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece) .

Según explicó, el asaltante comenzó a revisar el lugar y la llevó hacia la parte trasera del comercio. “Me llevó para el baño, que no sé cómo él sabía que estaba ahí”, recordó. Sin embargo, la chica intentó mantener la calma por la presencia de sus clientas. “Yo tenía a una señora de 93 años y a la cuidadora, que eran mi mayor preocupación en ese momento ”, contó.

Mientras permanecía en la parte trasera del local, el delincuente volvió a agredirla. “Atrás me empezó a violentar, le pedí que parara, que nadie tenía que salir herido”, relató Sofía. El ladrón, mientras tanto, revisaba los cajones donde estaban los documentos y juntaba en su mochila todo lo que se quería llevar.

En medio de la situación, cuando el asaltante estaba distraído robando objetos, la chica vio una posibilidad para salir del lugar. “Vi que venía para acá a agarrar cosas del escritorio, vi la puerta y pensé: ‘Salgo a la calle a pedir ayuda’. Pero no llegué porque él estaba muy cerca de la puerta”, contó.

Todo sucedía mientras en otros sectores del comercio se encontraban su mamá, su tía y una clienta de 13 años. “Lo único que pensaba era en que nadie saliera herido”, explicó.

El delincuente llevaba un cuchillo y, según Sofía, también la amenazó con dispararle . “Me decía que me iba a meter un tiro, pero yo no vi un arma” , aseguró.

Finalmente, el ladrón se fue del lugar caminando. Apenas salió, la chica llamó a la policía. “A los minutos llegó un patrullero y me llevaron a identificar a un sospechoso a cuatro cuadras que había robado una moto, pero no era”, relató.

Luego de ese procedimiento, la llevaron a la comisaría. La búsqueda del responsable continúa y la propietaria del comercio pidió colaboración a vecinos y a cualquier persona que haya visto movimientos inusuales en la zona o que cuente con imágenes registradas por cámaras de seguridad.

Andrea, mamá de Sofía y dueña del comercio, también estaba dentro del local cuando ocurrió el asalto. Apenas notó lo que estaba sucediendo, intentó comunicarse con alguien, pero no lo logró.

La situación se volvió todavía más angustiante cuando escuchó las amenazas del delincuente. “Enloquecí cuando pasó todo esto porque decía constantemente ‘te meto un tiro’ y mi hermana me sujetaba”, recordó con angustia.

Desde el lugar en el que se encontraba, además, escuchó las agresiones. “ Escuché durante dos minutos cómo golpeaban a mi hija , que por momentos se callaba y por momentos hablaba bajo, que era para no asustar a la mujer de 93 años”, contó.

Después de lo ocurrido, Sofía reconoció que todavía intenta procesar lo sucedido. “Muchos me dijeron que realmente me la jugué haciendo eso. Hace dos días no duermo pensando en que quizás no estaría acá contando. Todo duró dos minutos, pero sentí que fue una eternidad ”, lamentó la joven.

Fuente: TN