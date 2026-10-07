Karina y los gobernadores miran al 31 de octubre y la pelea familiar de los Macri

El viaje a la provincia de Salta de Karina Elizabeth Milei y Diego Santilli terminó de delinear la estrategia del Gobierno nacional respecto del acuerdo con los gobernadores aliados a conseguir para la búsqueda de la reelección de Javier Gerardo Milei.

Este martes, estuvieron en la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil. Hasta el límite entre el norte de Catamarca y el sur de Salta la linda, la Hermanísima estuvo escoltada por el jefe de Gabinete, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Hasta el corazón de la Puna de Atacama se acercó Karina con sus máximos colaboradores para continuar aceitando el vínculo con el inquieto Gustavo Sáenz y el peronista amigable Raúl Jalil , el que la semana pasada pidió en Francia (durante el desarrollo de la "Argentina Week") que el peronismo se serene "por lo menos hasta abril", para no complicar la economía y los números del riesgo país y el valor del dólar.

El karinismo seguirá esta semana definiendo -sumando a los también fieles Martín y Lule Menem- con qué gobernadores hará un acuerdo general, que redundaría en el apoyo en leyes claves para el Gobierno, el aval a la suspensión de las PASO nacionales y el compromiso concreto del mileísmo de no competir en los territorios aliados con candidatos de fuste. Así lo definía un mandatario aliado que estuvo en París con los Milei, Santilli y Luis "Toto" Caputo en París: "Si para fin de mes no llegamos a un entendimiento, todo bien pero iremos ley por ley de ahora en más; y también a la batalla en cada elección provincial".

Por eso, "El Jefe" sabe que el 31 de octubre es casi la fecha límite para los acuerdos con los mandatarios provinciales donde hay del PRO, independientes (como el salteño Sáenz y el neuquino Rolando Figueroa), peronistas amistosos (como Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo) y los de la UCR , que hoy por hoy, son los más difíciles en el intento de seducirlos. Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo son los "boinas blancas" que hoy reciben llamados cordiales desde la Casa Rosada. Friends will be friends...

A toda esta intención de llegar al 31 de octubre con la mayoría de los acuerdos provinciales cerrados aportará su grano de arena el Presidente quien prevé viajes a Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa y distritos varios de la provincia de Buenos Aires.

Habrá que ver con quiénes irá a esas citas: Karina y Santilli serán los infaltables pero no se sabe qué pasará con el ministro de Economía. Luis "Toto" Caputo faltó esta semana a la reunión de Gabinete, suspendió su participación en el viaje a Salta y se va a Tailandia, para la reunión del Fondo Monetario Internacional. ¿Enojos del ministro porque no escuchan sus consejos políticos , como los que dio la semana pasada en el streaming de "El Gordo Dan", a donde sí pudo asistir?

El otro tema importante es el acuerdo del mileísmo con el PRO. Karina Milei respetará su última conversación con Mauricio Macri y avanzará con el presidente del partido aliado en el acuerdo general. Allí, se deberían respetar los distritos donde gobierna el PRO, lo que compete la suerte de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el porteño Jorge Macri . Además, del respeto a los intendentes bonaerenses del partido amarillo, donde cuida con celo a los alcaldes el diputado y cacique bonaerense Cristian Ritondo .

Lo que asoma como más complicado allí es la discusión interna en la Ciudad de Buenos Aires, donde -con suma lógica- el actual alcalde Jorge Macri aspira a renovar por otro turno más. Hoy, las cosas entre los primos Mauricio y Jorge "están distantes", según una importante voz del Gabinete porteño. En la Rosada dicen -con ironía- que "eso lo tienen que arreglar ellos, en una reunión de accionistas del PRO".

La especie de que el ex presidente Macri agita los nombres del diputado nacional Fernando De Andreis o del activo empresario Guillermo Dietrich, dedicado full life al negocio de los autos chinos en Argentina, para competir en la CABA no hacen más que alterar los ánimos del macrismo todo en la Ciudad. "Y bueno, si Mauricio quiere jugar a De Andreis, vamos a las PASO con Jorge y listo: a Jorge no le molestan las PASO y en la Ciudad no se van a suspender", sostiene con serenidad un curtido dirigente del PRO que no trabaja con Jorge Macri pero que entiende que no hay razón para no respetar al actual jefe de Gobierno en su intento de ir por un turno más. Si hubiera Primarias entre referentes amarillos y La Libertad Avanza sería un verdadero picnic para el peronismo porteño, que hoy asoma tan perdido como el resto del justicialismo nacional. Hagan juego, señores...

Como ya se contó en esta columna, el 17 de octubre será un día que marcará la división que atraviesa el peronismo nacional, pues el cristinismo marchará -casi con seguridad- a San José 1111, domicilio donde cumple prisión domiciliaria Cristina Elisabet Kirchner. Y el kicillofismo se prepara para un acto distinto, que aún no definió el gobernador bonaerense.

Pero lo que obnubila por estas horas al peronismo es la suspensión o no de las PASO, pues si el mileísmo logra su cometido, esta fuerza se quedará sin recurso para dirimir (relativamente) en paz sus principales candidaturas para el año próximo, con la categoría de Presidente y Vice en primer lugar de importancia. Cerca de CFK, imaginan que de suspenderse las Primarias, Axel Kicillof no tendría motivo para no ir a visitarla a su antigua jefa política, pues la resolución de la fórmula peronista quedará en manos de una "rosca estructural" o de una interna que nadie sabe cómo podría terminar.

Pero la interna peronista se dirime en todo el territorio nacional. Un ejemplo es la provincia de La Pampa donde la discusión entre el actual gobernador y el intendente de la principal ciudad creció en intensidad. Al jefe comunal de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se le complicó el panorama pues decidió la suba de tasas de seguridad e higiene y el empresariado local se le tiró a la yugular. La que picó en punta fue la Cámara de Expendedores de Combustibles, Lubricantes y Afines de La Pampa (Cecla) , quien dijo que "ninguna empresa puede absorber un salto de esta magnitud en su carga tributaria sin resignar puestos laborales, capital de trabajo e inversión. No estamos discutiendo si corresponde pagar tasas municipales: pedimos que su actualización guarde relación con una contraprestación objetiva”, expresaron.

Esta entidad dijo que la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), aplicada por la municipalidad pone en peligro el empleo en las estaciones de servicio de Santa Rosa, pues entre el bienio 2022-2023 y el bienio 2024-2025, los aumentos fueron ¡4.400 % al 40.725 %!.

A esto, "Copete" Di Nápoli debe sumar que está distanciado del gobernador Sergio Ziliotto y mantiene una disputa interna dentro del peronismo pampeano pues impulsó la construcción de "Fuerza Pampa", una estructura política propia, donde barajan la posibilidad de competir por fuera de la interna formal del PJ. Sin nafta...

Fuente: Clarín