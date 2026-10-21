Karina Milei recibió al embajador de Estados Unidos

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei , se reunió este miércoles en Casa Rosada con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas . El encuentro se dio en la antesala de lo que se espera sea la visita del vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance , prevista para el mes de noviembre próximo.

En la agenda, según dejaron trascender desde Balcarce 50, se habló de la relación bilateral entre ambos países y también sobre inversiones en el país. El encuentro fue el primero de esta semana entre ambas administraciones. Esta semana también desembarcarán en Buenos Aires el subsecretario para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau , y su segundo, Juan Pablo Segura .

El encuentro de este miércoles se concretó mientras el presidente, Javier Milei , se encuentra de viaje por España, en una de las pocas giras a las que su hermana no lo acompañó, y en la que priorizó la agenda local, con especial atención en lo que sucede a nivel legislativo. En la jornada de hoy el oficialismo atraviesa una maratónica sesión, con temas álgidos para la administración mileista como discapacidad y endeudamiento.

“Durante el encuentro, la secretaria general de la Presidencia y el embajador analizaron la sólida relación bilateral entre ambos países, los distintos proyectos de desarrollo e inversión que empresas americanas tienen en Argentina y el contexto político y económico que atraviesa el país”, consignó la Casa Rosada al término del encuentro.

La reunión también se da después de que se difundiera la preocupación de un grupo de empresas estadounidense por las implicancias de la Ley de Soberanía, que penaliza a compañías que brinden servicios a las que están explotando petróleo en el área de Sea Lion, en aguas que rodean las islas Malvinas.

Para este jueves en tanto, ya con Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, de regreso en el país, se concretarán otro encuentro de alto voltaje político entre las administraciones de Argentina y Estados Unidos.

Será con las visitas del influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau , y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, quienes llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno, en medios de los movimientos que se dieron en los últimos días.

En tanto que para noviembre se espera la llegada de J.D. Vance, segundo de Donald Trump .

Javier Milei y el vicepresidente estadounidense ya se conocen personalmente. Se vieron cuando el mandatario argentino visitó la Casa Blanca, en octubre del año pasado, y fue recibido por Trump.

El mandatario argentino tiene un fuerte alineamiento con Estados Unidos y se ha encontrado en distintas ocasiones con Trump, además de en esa visita oficial en Washington.

Desde que comenzó su gestión, en diciembre de 2023, Milei viajó en 19 oportunidades a Estados Unidos, la última apenas días atrás, en la antesala de lo que serán las elecciones de medio término en ese país, previstas para comienzos de noviembre próximo.

Fuente: La Nación