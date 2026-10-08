Juicio por la muerte de Maradona: empiezan los alegatos que definirán el futuro de los siete acusados por homicidio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en su etapa decisiva. Después de 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro comenzará este jueves a escuchar los alegatos finales de las partes.

El Ministerio Público será el primero en exponer sus conclusiones. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren tendrán hasta cuatro horas para desarrollar la acusación y explicar ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón cuál es, según su hipótesis, la responsabilidad que tuvieron los profesionales de la salud que atendieron a Maradona durante sus últimos días.

Después será el turno de las querellas y, finalmente, de las defensas de los siete acusados que continúan en este proceso. Cada una de las partes tendrá un máximo de tres horas para presentar sus argumentos.

La etapa de prueba terminó el martes pasado, cuando declararon por última vez cuatro de los imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov , la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna . Los cuatro defendieron su actuación y cuestionaron que hayan tenido el rol de médicos tratantes de Maradona.

No es la primera vez que declara Luque, pero decidió cerrar el juicio con un nuevo testimonio. El neurocirujano volvió a sostener que no ejerció como médico clínico durante la internación domiciliaria y cuestionó que se lo señalara como quien estaba a cargo de todas las decisiones.

Luque afirmó que coordinaba distintos aspectos de la atención de Maradona, pero sostuvo que no asumió el rol de médico tratante durante la internación en la casa de Benavídez. También defendió la hipótesis de que la muerte se produjo por un evento cardíaco súbito, agudo e impredecible.

Cosachov, por su parte, también buscó despegarse del rol de médica tratante. La psiquiatra explicó que había considerado que una clínica psiquiátrica era la mejor alternativa para Maradona , aunque sostuvo que el ingreso debía ser voluntario y que finalmente la internación domiciliaria aparecía como la opción posible.

También se refirió al acta de externación que firmó junto con Luque, familiares de Maradona y representantes de Swiss Medical. Ante una pregunta del juez Gaig, reconoció que no la había leído antes de firmarla.

Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, centró su declaración en explicar cuál había sido su función durante la internación domiciliaria. Aseguró que su tarea consistía en recibir y autorizar órdenes médicas y sostuvo que los roles estaban definidos.

Según su versión, Cosachov le había indicado que los médicos tratantes eran Luque y ella, y que ellos tomaban las decisiones médicas . También señaló que existieron irregularidades en el servicio y que los enfermeros tenían dificultades para controlar a Maradona porque él no quería que ingresaran a verlo.

Pedro Di Spagna también rechazó haber sido el médico tratante de Maradona. Explicó que había sido convocado para realizar un informe y que sus indicaciones fueron sugerencias, ya que, según declaró, no tenía potestad para modificar la conducta médica .

El clínico sostuvo que no trabajaba para Swiss Medical ni para Medidom y que no tenía autonomía para concurrir a la casa cuando lo considerara necesario. “Ponerme en el rol de médico tratante es indignante” , afirmó durante su exposición.

Además de Luque, Cosachov, Forlini y Di Spagna, en el juicio están acusados el psicólogo Carlos Díaz , el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni .

Los siete están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual . La acusación sostiene que hubo decisiones y omisiones en la atención de Maradona que tuvieron incidencia en su muerte , mientras que las defensas buscaron sostener que el fallecimiento se produjo por un cuadro cardíaco que no podía ser previsto ni evitado por los profesionales.

La etapa de prueba que terminó la semana pasada había comenzado el 14 de abril, en un nuevo debate tras el juicio frustrado por el escándalo que protagonizó la jueza Julieta Makintach. Durante estos meses, declararon más de 70 testigos y los propios imputados tuvieron distintas oportunidades para explicar su actuación.

Ahora, los jueces deberán escuchar los argumentos de todas las partes antes de comenzar a analizar el conjunto de pruebas y posiciones expuestas durante el debate.

Los alegatos serán, de esta manera, el último gran tramo del juicio antes de que el tribunal avance hacia la deliberación y, finalmente, el veredicto sobre la responsabilidad penal de los profesionales acusados por la muerte de Maradona.

Fuente: TN