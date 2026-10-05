Javier Milei encabeza la reunión de Gabinete, eufórico por el resultado de Flávio Bolsonaro en Brasil

El presidente Javier Gerardo Milei encabeza desde las 10 de la mañana de este lunes una nueva reunión de Gabinete. En el salón Eva Perón, el jefe de Estado ingresó exultante tras el resultado de la elección presidencial brasileña , donde su amigo Flávio Bolsonaro sorprendió al imponerse con el 47,05% y arranca con ventaja, de cara al balotaje del 25 de octubre, ante el actual presidente Lula Da Silva.

Milei estuvo desde anoche, muy activo en redes sociales, celebrando el resultado del PL que asoma como favorito para la segunda vuelta, ante el PT de Lula: “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, posteó en X el Presidente argentino.

La cita del elenco gubernamental argentino también será para un repaso de la "Argentina Week", evento del que participó Javier Milei, junto a su hermana Karina -la secretaria General de la Presidencia- y el jefe de Gabinete Diego Santilli , además de ministros como Mario Lugones, Juan Bautista Mahiques, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno.

En esa cita estuvieron presentes 13 gobernadores argentinos, con los que se avanzó en el diálogo por la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que impulsa el Gobierno. El detalle correrá por parte del jefe de Gabinete Santilli; el tema se seguirá este martes, en la reunión de la Mesa Política, donde participan Martín Menem -el titular de la Cámara de Diputados- y su primo Eduardo "Lule" Menem, colaborador directo de Karina Milei para las tareas políticas.

Fuente: Clarín